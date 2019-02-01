【有錢就是任性】中國Z世代使錢最強？未夠21歲年花五萬五買名牌

中國近幾十年實行改革開放，經濟起飛，更有不少人一夜暴富，人民的消費力因此提高了不少。中國是奢侈品市場最大的收入來源亦是不爭的事實，近日，奧析策略顧問公司發表一份調查報告，顯示中國的Z世代（1998年後出生，年紀最大也只有21歲）平均每年購買逾7000美元奢侈品（約5.5萬港元），對比起調查中的其他國家高出許多。

調查訪問了15,500位來自九個不同國家的Z世代，包括中國、美國，以及數個歐洲大國，發現來自中國的受訪者對於購買奢侈品的意願比起其他國家為高。奧析策略顧問公司（OC&C Strategy Consultants）駐上海合夥人Adam Xu表示：「普遍Z世代都不擔憂自己的將來，不論是自己的就業情景、政治狀況、抑或是逼在眉睫的中美貿易戰，他們都漠不關心，儲蓄的觀念亦相對薄弱。」

中國在80年代實施「一孩政策」以控制人口，因此家庭中出現獨生子、獨生女的情況十分普遍。家中父母、甚至是祖父母都以小孩作為中心，成為家中的焦點，集萬千寵愛於一身，甚至擁有「呼風喚雨」的能力。父母十分願意花錢在小孩身上，希望給予他們「最好」。在如斯成長環境下，導致不少Z世代對於「錢」或「賺錢」的觀念十分薄弱，不明白賺錢背後的辛酸。而調查亦指中國家庭中有15%的開支是用於孩子身上，其他國家，如美國及英國只佔約4%。並且預計去到2025年，中國的年輕消費者將會佔據奢侈品市場46%的購買力。

內地曾有00後拍「炫富片」，但其實是諷刺內地小學生在網上炫富的行為。（網上截圖）

除了家庭的溺愛外，近年「抖音」、「小紅書」等社交媒體的興起，亦對青少年的消費習慣帶來很大影響。這些媒介本身充斥著各種鼓吹物質生活的資訊，甚至有不少小學生在網絡上炫富，在鼓吹消費的同時亦形成追求物質的風氣，也容易造成「名牌就是好」、「愈貴愈好」等扭曲價值觀。普遍而言，一名21歲的年青人當處於學階段，收入以及賺錢的能力仍然有限，若果每年花上逾55,000港元購買名牌，即每月花費約4,500元購買奢侈品，對於一名未有賺錢能力的青少年而言，顯然是不合理。