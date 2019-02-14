【蠔油王國】李錦記掌舵人成第3大富豪　賣醬油之外仲點增身家？

今年89歲的李錦記掌舵人李文達，成為福布斯2019富豪榜中的第3名，身家高達1,333億元，1年間身家增加633億元。李文達能成為香港第3名最有錢的人，當然不止李錦記業務取得的成果。其實其家族成員，既擁有直銷王國無限極，近年亦連番在香港及英國等地，掃入多項物業。

李文達的第4子李惠森，在1992年在廣州創立從事直銷業務的無限極，銷售產品包括保健產品及家居等。有報告指出，無限極於2017年營業收入達到307億元，超越安利成為全國直銷業務一哥。

李錦記集團主席李文達，身家由去年的第11位排名大躍進，殺入前三。（公司圖片）

近年積極投資物業

李文達家族既有醬油業務，以及直銷業務外，近年亦不時在香港及英國收購多項物業。早於2010年便斥資43.5億元，購入上環維德廣場，後改名為無限極廣場，一直持作收租。

在2017年中時，更斥資128億元收購被稱為「對講機」的英國商廈Fenchurch Street 20號。在2015年亦斥資62億元，購入上海「企業天地3號」物業。單計以上3個物業，李文達家族已動用逾200億元，有關物業相信在過去幾年已升值不少。