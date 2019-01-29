李錦記旗下無限極爆銷售不當　內地政府約談91間直銷企業

內地近期爆出多宗直銷企業不當做法，就連李錦記家族旗下的中國最大直銷企業無限極，都傳出涉及醫療健康事件，公司要宣布整改。中國國家市場監管總局以及商務部，召集了91間直銷企業的高層，在北京召開集約談和提醒告誡會。

杜絕虛假宣傳 控制產品質素

《新華社》報道，今次會議上，市監局以及商務部提出了明確的要求。一是要高度提醒，認清直銷行業存在問題的嚴重性。

二是要高度自覺，確保企業經營活動不觸碰法律底線。在經營過程中，要加強和完善直銷企業的內部管理，並要加強管控銷售團隊、企業高層和直銷人員。

另外，要杜絕誇大虛假宣傳和違規直銷，並要加強產品質素和安全管理，提供方便快捷的退換貨渠道，以及投訴渠道，保障消費者權益。

三是要高度重視，嚴格按要求整改，維護社會穩定。

無限極早前爆出銷售不當，公司已經進行整改，而政府部門則約談多間直銷企業，要求加強管理。（無限極網頁）

整改若不到位 將有相應懲戒

市監局表示，直銷企業要根據自身的情況，結合整治保健市場亂象的「百日行動」，從生產、銷售、售後服務、內部管理等環節全面排查漏洞，整改存在的問題，務必見到成效。

如果整改不到位，效果不明顯，政府監管部門將會不定期約談，並會採取相應懲戒。

早前陜西商洛市一名3歲女童，被診斷為「幽門螺旋桿菌感染」，之後一名當地的「無限極指導老師」推介之下，每日大量服食無限極多種產品，後來在醫院被診斷患有心肌損害、低血糖等多種疾病。

事件發生後，陜西政府部門下令調查事件是否涉及虛假宣傳。而無限極表示，涉事經銷商已經取消資格，公司亦會整改。