大灣區規劃綱要出爐　廠商會冀推產業便利政策

醞釀已久的粵港澳大灣區規劃綱要，國務院已剛公布。中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，期望中央推出產業便利政策，方便港商於內地營商。

冀可簡化兩地產品認證

吳宏斌出席新年團拜後指，會方將密切留意新綱要，期望當局推出產業便利政策。他舉例指，過往廠商需於中港各自進行一次產品檢測認證程序，希望日後可簡化相關要求。他續稱，預料規劃綱要將會為香港作出金融中心及科研中心的定位，以善用本港法制完善的優勢。但他認為，大灣區始終屬於國家長期規劃，不預期所有政策可於推出後馬上落地，反而會不斷優化。至於備受關注的中港稅制問題，他明言不感擔憂，認為當局必能解決相關問題。

中華廠商聯合會會長吳宏斌（右二）表示，大灣區綱領出台，加上多項跨境基建相繼落成，均可望為本港經濟帶來新氣象。

預期今年內地經濟增長將放緩至6.3%

此外，吳宏斌致辭時指出，今年本港經濟環境風雨兼呈，中美貿易摩擦持續、中國及外圍發達經濟體增長減弱、銀行加息壓力上升，均對股樓市場形成調整風險，營商環境亦充滿挑戰，預期今年內地經濟增長將放緩至6.3%。惟他強調，大灣區綱領即將出台，加上多項跨境基建相繼落成，均可望為本港經濟帶來新氣象。