官媒：大灣區創科需加強聯動　穗深帶動粵港澳等城市群發展

粵港澳大灣區規劃即將出台，新華社旗下內地媒體《經濟參考報》今早(18日)發文指，「我國將加快北京、上海科技創新中心和粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，通過以點帶面，發揮城市群、城市圈的高端引領和支撐帶動作用。目標是健全梯次聯動的區域創新佈局，培育創新增長點、增長帶、增長極。」 報道又引述權威人士透露，「城市群發展要求各創新主體開放聯動和區域內創新資源融合共用，這也意味著需從頂層設計等著手。」而由廣州、深圳等城市帶動粵港澳等城市群發展。

《經濟參考報》引述權威人士透露，廣州、深圳等城市將帶動粵港澳等城市群發展。（資料圖片）

《經濟參考報》報道指，加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設的目標，是健全梯次聯動的區域創新佈局，培育創新增長點、增長帶、增長極。

報道引述權威人士指，為了將城市圈「增長極」發揮到最大效用，要求各創新主體開放聯動和區域內創新資源融合共用，需「從頂層設計等著手」，「我國將加強長三角一體化科技創新頂層設計、進行京津冀協同創新共同體建設、出台支持雄安新區開放創新實現高質量發展實施方案。」

報道又引述權威人士指，「以點帶面再形成帶」，包括由廣州、深圳等城市帶動粵港澳等城市群發展，而「粵港澳帶動泛珠三角，形成增長點、增長帶，最後真正成為增長極。」