【大灣區】工聯會倡醫療券內地適用、兩地職業資格互認　　

工聯會今（14日）與政制及內地事務局局長聶德權就大灣區發展會面，全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀會後表示，大灣區發展綱要即將公布，工聯會主要關注便民措施，如將香港醫療券擴至內地三等甲級醫院，以及如何透過大灣區發展為香港「打工仔」開拓就業和創業機會。 林淑儀表示，聶德權的回應積極，就工聯會提出建議一直有作探討，她稱雖然大灣區發展綱要即將推出，但不少措施仍需要逐項落實。

工聯會與政制及內地事務局局長聶德權就大灣區發展會面，全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀（左二）會後表示，大灣區發展綱要即將公布，工聯會主要關注便民措施。（羅家晴攝）

林淑儀建議要加強兩地就業人員資格互認機制，她稱現時內地在國家職業資格，只有5種需要「上崗證」，其他職業已放寬，但仍要有一個水平認證。她希望內地的職業資格能認可香港的資歷架構級數，讓港人往內地工作毋須再重新申請內地相關考核，有助他們在大灣區發展。

全國政協委員、工聯會理事長黃國則指，近年越來越多港人返回大灣區退休，故向聶德權提出開放讓香港人參與內地醫保，同時提倡醫療券擴展至三等甲級醫院。他又稱兩地並無救護車直達服務，若回港就醫較麻煩，冀能改善有關安排。