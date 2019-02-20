立信德豪：投資者為保障長期資本回報　更重視企業ESG資料

投資者衡量一間公司是好是壞，除了盈利增長潛力，環保和可持續發展等也是重要考慮。立信德豪會計師事務所（BDO）第二年舉辦環境、社會及管治（ESG）大獎，表揚就ESG有長期可持續策略、目標和計劃的上市公司，今年參賽企業超過60間，較去年增加一倍。

BDO香港董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢指，很多企業、新上市公司都重視ESG披露的質量，包括一些創業板公司也達到國際標準，說明過往指「細公司無資源」不再是限制。

BDO香港董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢（左一）指，投資者愈來愈重視企業的非財務資料，推動企業更積極披露其ESG策略。（區嘉俊攝）

投資者愈來愈重視企業ESG資料

鄭文漢指，企業的非財務資料在投資分析中，愈來愈受投資者重視，為了保障長期資本投資和確保有良好回報，投資者都積極了解所投資企業的ESG資料，例如在處理氣候變化、挽留人才、客戶滿意度，以及管治風險等，從而維持競爭力。

他指，由於ESG報告的質素對投資者衡量公司投資價值時有重大影響，驅使公司致力披露其ESG策略、管理方向和成果或挑戰，今年大部分參選企業都已超越最低的ESG報告要求，按聯交所ESG報告指引進一步作出建議披露。