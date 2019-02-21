【金管局換帥】陳德霖加入政府逾40年　曾向大公司求職「食白果」

現任金管局總裁陳德霖任期將於今年9月底屆滿，政府消息指，陳德霖將於任期屆滿後選擇退休，政府將另覓新任總裁人選。陳德霖現年65歲，在政府的資歷深厚，加入政府逾40年，在98年金管局入市打大鱷中擔任主要角色。

陳德霖1976年中大崇基學院畢業後，即加入政府任政務主任，1991年出任外匯基金管理局副局長。至1993年金管局成立時，陳德霖離開政務主任職系，「過檔」金管局任助理總裁，並於1996至2005年出任副總裁。

金管局總裁​一職年薪千萬

陳德霖曾短暫離開政府，於2005年辭去金管局職位，擔任競選辦秘書長，協助曾蔭權競選特首，其後於2005年12月至2007年6月，出任渣打銀行亞洲區副主席一職，2006年牽頭成立智經研究中心。至2007年7月重回政府，被委任為行政長官辦公室主任。至2009年，接替退休的任志剛，被委任為金管局總裁。

據金管局2017年年報，陳德霖前年度整體薪酬上調1.15%至1,077.5萬元，是連續第三年獲逾千萬年薪。相較之下，美國聯儲局主席鮑威爾去年整體薪酬約157萬港元、歐洲央行行長德拉吉整體薪酬約353萬港元，明顯被陳總「比下去」。

陳德霖跟師弟妹分享，要達致理想，就要做好眼前的事。（資料圖片）

憶述畢業報考「大公司」 零面試機會

「陳總」2014年曾以崇基「大師兄」的身份在崇基學院第六十屆畢業典禮致辭跟師弟妹以「理想•夢想•空想」為題分享，憶述自己大學畢業後打了40封求職信報考大公司，卻一個面試機會都無，幸最後成功報考政務主任。

他鼓勵學生要達致理想，就是要盡最大努力做好眼前的每一件要做的事。他說：「英語的Present有兩個意思——『當下』及『禮物』，只要把握『現在』做好眼前每一件事，就是給自己最好的『禮物』」。