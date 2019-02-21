【金管局換帥】一文睇清金管局四大職能　維持香港金融穩定功臣

金管局總裁陳德霖將於今年10月1日退休。去年，中美貿易戰衝擊環球市場，但由金管局管理的外匯基金，全年仍然逆市賺139億元。除了管理外匯基金，金管局還有多項主要職能，包括維持貨幣穩定、銀行體系穩定，和保持香港國際金融中心地位，是本港金融體系一直穩健的「幕後功臣」。

維持本港貨幣穩定

金管局的其中一項職能，是在聯繫匯率制度的架構內維持香港貨幣穩定，即保持港元匯價穩定，在外匯市場裡，保持港元兌美元的匯率7.8左右水平。金管局就此提供雙向兌換保證，承諾在7.75水平向沽港元買美元（強方兌換保證），以及在7.85水平沽美元換回港元（弱方兌換保證）。

去年，因美國持續加息，港元與美元利率差距不斷擴大，促使市場出現「套息」活動，使港元匯價轉弱，多次觸及7.85的兌換保證價，亦觸發金管局「出手」入市接貨，即買入港元，是自2005年以來首次觸發弱方保證兌換，香港銀行體系內的結餘由逾千億元，跌至目前預計約760億元。

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維持銀行體系穩定

金管局另一職能是促進銀行體系的安全和穩定，而銀行貸款質素往往與樓市波動息息相關。自2009年起，亦即陳德霖從任志剛接任金管局總裁一職該年起，金管局應對樓價急升，推出共8輪逆周期調控措施。

所謂逆周期，原名為宏觀審慎監管措施（macro-prudential regulation），其理念是因應樓市周期的演變，考慮樓價走勢、交投量、經濟基調和外圍環境等關鍵因素，採取合適措施，確保銀行體系穩定。

雖然樓價自去年下半年起開始回調，但陳德霖日前出席立法會財經事務委員會會議時，仍指要進一步觀察，才可以確認下行周期是否已經形成。（資料圖片）

保持香港國際金融中心地位

金管局在履行上述兩項職責的同時，亦會透過參與國際及中央銀行論壇，促進對香港貨幣及金融體系的信心；推行發展市場措施，以協助加強香港金融服務的國際競爭力，包括有關促進香港離岸人民幣中心地位的發展的措施；以及維持及發展香港的金融基建。

為提升本港金融競爭力，金管局去年起接受虛擬銀行申請，期望今年首季開始發出虛擬銀行牌照。截至去年8月底，金管局合共接獲約30份首輪申請，但年底即宣布有三分之一申請機構被篩走。在本年初更已有申請機構確認，獲邀請進入下一輪遴選。

管理外匯基金資產

此外，金管局負責管理外匯基金，並積極管理基金內的資產，這些資產主要為外幣有價有息證券和股票，金管局亦會定期檢討其投資策略與運作，其所採取的是適用於長期基金的投資策略。

1992年以前，外匯基金帳目一直保密，但政府為配合提高透明度的政策，該年開始公布外匯基金的年度帳目，至1997年1月更每月公布外匯儲備的主要數字。

去年金融市場波動，拖累外匯基金去年投資收入大減逾9成，但仍錄得139億元投資收益。當中，來自股票投資錄得590億元虧損，但債券投資就錄得574億元收益。股票市場在今年初起大幅反彈，料金管局外匯基金表現將有所改善。