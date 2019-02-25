【股神信件】巴菲特：市場無平貨　續押注蘋果、美銀等長線發展

「股神」巴菲特（Warren Buffett）上周六（23日）發表年度致股東的信，當中列出了旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）目前持有市值最大的15項投資，包括蘋果、美銀、富國銀行、可口可樂待公司。巴菲特指，這些企業都不應因為大行降低評級、政治形勢發展等而被沽售。 巴郡目前持有1,120億美元等值的美國國債和現金，巴菲特指，未來數年，公司仍希望將過剩的流動性資產，投資於希望長期擁有的企業，但形容目前有良好前景的企業都處於「天價」。

巴郡押注市值最大的15間公司

巴菲特在信中表示，他與巴郡副主席芒格（Charlie Munger）都不會把蘋果、美銀、富國銀行、可口可樂等目前巴郡持有市值1728億美元的股票，當作是「一系列的股票代碼」（a collection of ticker symbols），這些公司不應該因為大行降低評級、聯儲局的預期行動、潛在的政治形勢發展、經濟師預測等而被沽售。

巴菲特指，巴郡持有的企業，按加權基礎計算，其盈利為所需的淨有型權益資本（net tangible equity capital）的約20%，而且這些企業能夠在不負擔過多債務的情況下賺取利潤。

他說，在任何情況下，投資這類大型、成熟和可理解的企業的回報都是可觀的，相對很多投資者過去10年在債券上獲得的回報率，例如30年期的美國國債收益率只有3%甚至更低，形容是「令人震驚」。

巴郡第4季押注市值最大的15間公司，當中持有2.4億股蘋果，市值逾400億美元為巴郡最大投資。（致股東信截圖）

持有1120億美元債券和現金

目前，巴郡持有價值1120億美元的美國國債和現金，當中承諾永遠持有至少200億美元的現金等價物，以備不時之需。巴菲特指，他可能會犯下一些代價高昂的錯誤，也會錯過很多機會，即使其中一些對他來說是顯而易見的，有時，隨著投資者逃離股市，他們的股票會暴跌，但他絕對不會冒現金短缺的風險。

巴菲特指，未來幾年，希望將大量過剩的流動性資產轉移至巴郡長期擁有的業務上，然而，目前前景並不樂觀，對於擁有良好長期前景的企業來說，價格高得離譜。

他又指，購買很多股票的預期並不是要看漲市場，而是他與芒格都不知道股市下周或明年的走勢如何，且這些預測從來都不是他們行動的一部分，相反，他們的思維會集中計算一項有吸引力業務，是否高於其市場價格。

他強調，賣出任何一間出色的公司都是愚蠢的，即使出售該公司不需要繳交任何稅項，他形容真正優秀的企業非常難找，賣出任何要足夠幸運才擁有的企業屬「毫無意義」。

股神巴菲特指，出售優質企業是愚蠢行為，真正優秀企業非常難找。（美聯社）

不再公布巴郡賬面價值變化

在今年的致股東信中，巴菲特表示明年將不再公布巴郡的每股賬面價值，及其年度百分比變化，認為這種做法已經失去意義，應該轉而關注巴郡的市場價格。

他解釋，第一是巴郡已經從一間股票投資公司，轉變為一間經營業務的公司；第二是目前旗下的經營公司的賬面價值遠低於當前市價，而這種錯配在近年愈來愈明顯；第三是認為巴郡在回購股票時，交易價格將高於賬面價值，但低於對估值的看法，而交易會令每股賬面價值下降，但每股的內在價值上升，導致賬面價值愈來愈脫離經濟現實。