【奧斯卡2019】《綠簿旅友》由阿里影業聯合出品　好戲在後頭？　

第91屆奧斯卡獎頒獎典禮今日揭幕，由阿里影業（1060）聯合出品、華夏影業發行的《Green Book》（《綠簿旅友》）獲得五項奧斯卡提名，並最終斬獲最佳影片、最佳原創劇本、最佳男配角三項重磅大獎，成為本屆奧斯卡最大贏家。

雖然消息未有提振阿里影業股價表現，該股最新報1.43元，下跌1.4%，但公司就借機透露「好戲在後頭」。近日，由James Cameron占士金馬倫編劇、「動作捕捉」技術科幻大作《Alita: Battle Angel》（《銃夢：戰鬥天使》）登陸中國內地市場，阿里影業旗下淘票票為首席線上營銷平台。

同時，阿里影業的其他國際化項目或作品，包括與安培林娛樂合作的《A Dog’s Purpose》、《A Dog’s Journey》（港譯︰《再見亦是狗朋友》第一及第二部)，其中第二部將在5月於美國上映；與華夏電影及勝圖娛樂合作的《Ugly Dolls》（港譯：《醜娃娃》）預計今年初夏面市；此前更有《Mission Impossible》（港譯：《職業特工隊》）這樣的重磅巨作系列。

阿里影業指示，自成立之初即確立了國際化發展戰略，專門在美國成立海外分部，持續與荷里活影視公司深度溝通，為中國觀眾帶來優秀的荷里活影片。近年來，阿里影業在國際化佈局中頻頻發力，選片範圍更加多樣化，不僅參與荷里活大片，對於在藝術和技術上大膽創新的高質量口碑佳作亦加大關注。