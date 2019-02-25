【奧斯卡2019】三年獲獎兩次《綠簿旅友》馬許沙拉艾利奪男配角　

第91屆奧斯卡頒獎禮現正進行中，最佳男配角一獎由《綠簿旅友》（Green Book）的大熱，馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）大熱奪得。

《綠簿旅友》馬許沙拉艾利奪男配角，三年內奪得第二座小金人，上次是憑《月亮喜歡藍》奪得。

馬許沙拉艾利在《綠簿旅友》（Green Book）中的演出精彩，是「最佳男配角」賽前大熱，呼聲很高。

今年有份入圍最佳男配角的包括Adam Driver《臥底天王》﹑Sam Elliott《星夢情深》﹑Richard E. Grant《大老作家》﹑馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）《綠簿旅友》以及森洛維爾（Sam Rockwell）《為副不仁》。

馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）在《綠簿旅友》（Green Book）飾演著名非裔鋼琴家Dr. Don Shirley。

馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）絕對是今年奧斯卡最佳男配角的頂頭大熱，這位黑人演員馬許沙拉艾利在電影《綠簿旅友》（Green Book）飾演知名非裔鋼琴家Dr. Don Shirley，賽前呼聲極高，其細膩的演出，與男主角維高摩天臣在戲中擦出的火花，都讓影迷看得津津有味。

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馬許沙拉艾利其中一部比較為人熟悉的作品，就是電影《月亮喜歡藍》（Moonlight），他更憑電影獲得他的第一座小金人。

現年45歲的馬許沙拉艾利出道19年，他出生於加州奧克蘭，讀書時期熱愛打籃球，曾有過當職業球員的念頭。但之後他因為不滿運動員遭受的待遇而轉而向表演方面發展，慢慢發掘了自己對演出的濃厚興趣。後來在紐約大學讀碩士班，修讀表演。2000年畢業後他正式投入演藝工作，在2003年主演第一部獨立電影《Making Revolution》。起初他主要是參演電視劇，最為人熟悉的是2004年的《The 4400》，在2013年Netflix《紙牌屋》（House of Cards）中飾演天然氣公司說客Remy Danton，應該是大家最為深刻的角色。之後在超級英雄劇集《漫威盧克凱奇》（Luke Cage）中，客串飾演反派，也令更多影迷認識。

馬許沙拉艾利最近也有在新片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）中，飾演大反派Vector。

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而在大銀幕上的作品，2001年上映的《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button），算是他第一部比較多戲份的電影。其中一部他的代表作，就要數《月亮喜歡藍》（Moonlight），他在戲中飾演毒販的角色，更為他帶來多個最佳男配角殊榮，包括演員工會大獎、美國影評人之選大獎，以及第89屆奧斯卡最佳男配角，獲得他的第一座小金人。近期馬許沙拉艾利也有在新片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）中，飾演大反派Vector。

馬許沙拉艾利在《綠簿旅友》中，跟義大利人司機Tony Lip（維高摩天臣飾演）擦出相當多火花，更發展出很深厚的友誼。

這次馬許沙拉艾利在《綠簿旅友》中飾演著名非裔鋼琴家Dr. Don Shirley，是一個擁有一身出色琴藝，知書識禮的音樂家，希望透過四出去表演，甚至南下去啟蒙那些種族歧視的白人。戲中他跟義大利人司機Tony Lip（維高摩天臣飾演）由互相不理解，到發展出深厚的友誼，二人的互動和感情都令影迷為之動容。馬許沙拉艾利更早已憑角色專奪得第76屆金球獎最佳男配角。

《綠簿旅友》的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）大熱奪得「最佳男配角」。

馬許沙拉艾利在台上提到多謝他在《綠簿旅友》的拍檔男主角維高摩天臣，也感謝他的祖母，他表示沒有他的祖母就沒有今天的自己，另外也不忘感激太太和女兒。