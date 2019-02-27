深圳經濟規模首超香港　陳茂波：經濟需多元化　續增年輕人競爭力

深圳GDP規模首次超越香港。陳茂波回應時指出，希望大眾明白深圳人口遠超香港，本港經濟需持續多元化，政府會繼續幫助本地年輕人提升競爭力。

《財政預算案》建議撥款200億元，購置60個物業，以供設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計約8.6萬人受惠。

財政司司長陳茂波表示，購買物業作社福設施，會考慮該地區所需的服務、所針對的服務對象，以及物業類型是否適合等。（梁鵬威攝）

購買物業作社福設施 地點分佈港、九及新界

財政司司長陳茂波表示，早在1995年港府亦曾推出類似的措施，勞福局選擇物業時，會考慮該地區所需的服務、所針對的服務對象，以及物業類型是否適合等。他強調物業地點包括港、九及新界。

他又指，勞福局會分數年去買入，並非一次過購買物業，政府有機制去處理相關事項，包括利益申報等，但未有正面回應會否出現「坐地起價的問題」。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱補充，局方會小心留意市場反應、公眾觀感等，考慮各項影響因素，惟詳情有待勞福局交待。

料下年度賣地收入可觀

有記者問到，未來公私型房屋比例降至7﹑3比，會否擔心賣地收入減少。陳茂波承認，今年賣地收入較預期少，主要由於有兩幅土地未能賣出，但認為未來有很多優質商業用地可出售，包括西九龍高鐵站上蓋、以及位於啟德發展區的用地。在預計市場反應後，相信下年度賣地收入相當可觀。

陳茂波，預料一次性「派糖」及政府的多項經常性開支，將可提振經濟增長達1.7至2％。不過有記者質疑政府對中小企支持不足。他指，已從幾方面助企業提升營運效率，今年4月1日企業二級稅制亦會生效，政府會在出現負面情況時，再採取合適措施。