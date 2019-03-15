【證監重罰投行】新股中國旭陽：公司要做好本份　遵守監管要求

今日有5隻新股掛牌，分別是豚王母企賞之味（8096）、內地物管公司濱江服務（3316）、焦炭生產商及供應商中國旭陽（1907）、友聯租賃（1563）、以及興合控股（1891），惟只有濱江服務和中國旭陽在上市儀式後接受傳媒訪問。

證監會昨日向多間涉及保薦人缺失的投行開出罰單，中國旭陽董事會主席兼行政總裁楊雪江覺得，即使監管當局趨嚴格，但作為上市公司，只需做好自己本份，遵守監管機構要求便可。

楊雪江又指，公司已做了很多調研，惟未有收購目標，傾向收購主業範圍內的項目；未來公司會跟基石投資者有進一步合作。中國未來將加快發展環保產業，並推動供給側改革，這均對行業有正面影響。

濱江服務董事會主席兼行政總裁朱立東（右二）表示，內地樓價降溫，目前杭州和浙江等地，樓價已出現回暖跡象。（鄘月婷攝）

濱江服務：業務合法依規便不怕監管

對於證監會處罰多間投行，濱江服務董事會主席兼行政總裁朱立東認為，公司成功上市，證明了經營合法，相信只要公司業務是合法依規，怎樣的監管也沒關係。

內地樓價降溫，朱立東指目前杭州和浙江等地，樓價已出現回暖跡象，加上物業服務管理範圍廣，涵蓋新房、二手房、寫字樓、產業園區等，故對業務前景充滿信心。