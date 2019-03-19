TVB網購平台夥拍OK便利店　用戶下單後可到店面取貨及付款

電視廣播（0511）旗下Big Big Shop與OK便利店建立電子商貿合作協議，用戶訂購產品後，可於全港OK便利店取貨。

冀增加Big Big Shop貨品種類

無綫電視集團行政總裁李寶安表示，OK便利店擁逾330間分店，兩者合作後，將可與未能提供送貨服務的商戶合作，增加Big Big Shop的貨品種類。

OK便利店母公司、利亞零售行政總裁楊立彬表示，客戶購物後，若選擇送貨到OK便利店，有別於傳統網購需即時在網上付款，顧客可選擇在店內取貨的同時付款。他相信，做法可減輕客戶網上購物時對網絡安全的憂慮。

平台整合當中 最快3個月後完成

楊立彬又透露，今次雙方合作洽談約3、4個月，利亞旗下網購平台FingerShopping，亦將併入Big Big Shop，目前正進行整合，相信最快3個月後可完成。

楊立彬相信，TVB在推廣方面有優勢，公司日後則會負責物流、分店取貨等，首要是做好中央倉存，希望做到下單後，1至2日後可取貨。但基於保密條款，雙方的平台分成、投資金額等則不便透露。

TVB網購平台與OK便利店合作，預料需時3個月以整合平台。（洪嘉徽攝）

暫無意與其他平台合作

至於目前FingerShopping有逾2萬件產品，楊立彬指，目前平台每宗交易的平均消費約500至600元，主要銷售化妝品及健康產品。他表示，目前會集中做好今次合作，暫時無意與其他公司合作。

對於HKTVmall發展迅速，楊立彬認為大家非競爭關係，反而可促進網購發展。