【郭炳江出獄】何時重返新地王國？　郭炳江︰起碼要讀多9個月書

郭炳江的人生可謂大起大落！他作為本港五大地產商之一新鴻基地產（0016）聯合創辦人郭得勝次子，於2011年與胞弟郭炳聯共同出任新地聯席主席，執掌這個逾千億的商業王國。然而，2012年因涉前政務司長許仕仁貪污案，而身陷囹圄。 郭炳江今日（21日）5年刑滿出獄，外界關心他何時重返新地，與兄弟「拍住上」。但從郭炳江的出獄感言看，他並急於重返公司，直言現在的新地「做得好好」，自己亦想遊歷多一點，起碼要再「讀書」9個月。

郭炳江出獄，其子女郭基煇﹙右二﹚及郭曉妍﹙左一﹚，以及胞弟郭炳聯﹙右一﹚到場迎接。（張浩維攝）

當年許仕仁涉貪一案，許仕仁被指在2005年上任政務司長前後，從新地高層收取850萬元及1,118萬元、免租金租住禮頓山豪宅等利益。郭炳江被高院裁定串謀公職人員行為失當和串謀向公職人員提供利益等罪名成立，於2014年12月被判監禁5年，他今日刑滿出獄，與家人團聚。

郭炳江子女郭基煇及郭曉妍，以及胞弟炳聯亦到場迎接。郭炳江出獄後向傳媒表示：「最想返屋企，第一件事攬住老婆，同佢講對唔住。」他表示獄中生活並非容易度過，「呢4年咩情緒都有，好內疚、失望、好掛住屋企，諗點解自己搞成咁！」又告誡年青人不要行差踏錯。

郭炳江於2016年時獲准保釋等候上訴，與兒子郭基煇在庭外相擁。（資料圖片）

郭炳江︰暫時未打算返公司

外界除了關注他的過去5年在獄中的生活，亦希望了解他未來在新地的工作。郭炳江向傳媒直言，「暫時未打算返公司，我想抖吓先」。他表示，今天的新地「真係做得好好」。

他解釋，離開公司4年，世界有好多變化，「真係要學返」，希望在9個月內要追返上，看看市場、香港社會、世界發生什麼變化，希望到世界各地遊覽，參考別人做得好的地方，了解如何善用科技營商，直言︰「有好多嘢要學，有好嘢要追上，﹙獄中﹚讀咗四年書，起碼要再讀多9個月」。

事實上，早在出獄前，其弟郭炳聯在北京出席全國兩會時，已經表示郭炳江暫時無計劃回歸公司，「佢都係鍾意做番教會工作，同佢自己私人嘢先，或者佢都有計劃遊埠先」。其子郭基煇早前亦稱，父親日後計劃「少啲時間工作，多啲時間做返自己野先，休養下身體，做下慈善野，佢仲熱心於教會嘢，都會處理下家族自己事業，短期來講呢個係我哋嘅計劃，等佢抖下先啦，辛苦左好耐」。

郭炳聯、郭炳湘、郭炳江三兄弟，曾共同掌管新地業務。（新地提供）

家族矛盾曝光後 2001年郭炳江出任聯席主席

郭炳江與兄長郭炳湘、弟弟郭炳聯自1990年起在集團「拍住上」，曾擔任公司副主席21年，負責建築部、發展部及工程部門；已故長兄郭炳湘出任主席，專注酒店部門；其弟郭炳聯負責法律及財務部門。

「三兄弟」本來分工明確，一直相安無事，但2008年新地出現人事巨變，家族矛盾曝光，更爆出爭產風波。出任主席長達17年的郭炳湘休假，職務由弟弟郭炳江及郭炳聯分擔。至2011年12月起，郭炳江就與郭炳聯一同出任聯席主席。

直至貪污案有了最終判決，郭炳江身陷囹圄離開集團，由郭炳聯主力管理新地業務。

第三代慢慢接班 郭基煇形象親民

今次郭炳江重出江湖，聽他口風暫時似無心戀戰「商場」。過去一段時間，其子郭基煇（Adam）開始擔任父親的角色，負責公司營運，郭炳江出獄後亦明言多謝兒子郭基煇於他在獄中期間「做咗我嘅工作」，又稱他與郭基泓「做得唔錯」。

郭基煇於美國史丹福大學畢業，之後獲哈佛商務院工商管理碩士，畢業後曾於摩根士丹利工作，2008年11月加入新地，目前出任集團執行董事，負責新地「命脈」住宅發展及華南地產業務。同時曾有報道指，郭炳江十分信任妻子梁潔芹，連夾萬鎖匙都會多配一條給佢，梁潔芹在新地建築部紮根多年，料郭基煇料未來可順理成章接掌建築部。

郭基煇一向給予外界形象正面，在郭炳江捲入許仕仁案期間，保釋外出時他與父親深情擁抱，「父子情深」的形象亦為郭基煇增添不少分數。

至於主席郭炳聯之子郭基泓（Christopher）持有哈佛大學化學理學士學位，及史丹福大學商學研究院工商管理碩士學位。2011年加入新地，主力打理中港租賃及華北地產業務。

而郭炳湘長子郭基俊（Geoffrey）亦於去年底出任非執董，他早於2008年加入新地，參與管理中港的酒店及服務式住宅，現時亦是集團旗下酒店業務部內之一間附屬公司的董事，可見「三堂兄弟」的分工大致成形。