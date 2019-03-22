騰訊：廣告業務仍有增長空間　網劇延遲上線將影響廣告收入

騰訊（0700）公布2018第4季業績，期內純利按年大跌32%至142.29億元﹙人民幣．下同﹚，為有紀錄以來最大季度跌幅，全年盈利則為787.19億元，按年增長10%。

業績公布後，集團董事長兼行政總裁馬化騰、總裁劉熾平、首席戰略官James Michelle及首席財務官羅碩瀚出席分析員電話會議。

廣告業務仍有增長空間

會上被問到宏觀經濟放慢對廣告業務前景影響。James Michelle回應，宏觀經濟出現不明朗的影響，在去年財報已有所反映，令廣告客戶的預算減少，如汽車行業，亦反映該行業銷售增長放慢的情況。

但他認為騰訊在去年第4季表現優於市場，持續增長，反映其廣告庫存的技術質量，以及價錢的吸引性。展望未來，他認為其廣告庫存未來有足夠空間增長，如微信moments，其用戶目前每日只看到1至2條廣告，而同行則達10條廣告；以及公司開始提供線上news feed廣告，過往news feed用戶流量亦一直增長。

尚有數十個遊戲等待審批

被問到視頻廣告業務會否因部分網劇的延遲上線而影響今年首季營收。他承認現時有部分視頻內容出現延遲，特別是古裝劇系列，但對用戶訂閱收入不會太快影響，但廣告收入的影響或會即時顯現，相信未來幾個月會受到更大壓力。

再被問及遊戲審批方面，騰訊強調已有7款手遊，以及1款電腦遊戲獲批版號，而目前則有數十個（several dozens more）遊戲仍等待審批。

在微信支付的利潤增長之下，騰訊指出其市場營銷支出非常高，包括對營銷活動、用戶的補貼和商戶回扣。（資料圖片）

微信支付的營銷費用高昂

至於微信支付的利潤增長方面，James Michelle表示，其利潤增長由不同因素推動，因微信支付既從商戶和用戶上獲得收入，同時更要向銀行付款，但部分存款儲備的利息收入，以及透過交叉銷售的金融科技產品所抵銷。故他指今年是面對不斷變化（dynamic）的情況，主要由於競爭和銀行收費方面。

另外，在微信支付的利潤增長之下，他指出其市場營銷（Marketing）支出非常高，包括營銷活動、用戶的補貼和商戶回扣（merchant rebate）等，以持續增加市場份額，在商戶間更受歡迎。短期而言，他認為是要持續令微信支付在商戶和客戶受到歡迎，長遠的遠景則是交叉銷售的金融科技產品能令其利潤提升得更高。