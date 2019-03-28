工行：有信心資產質量穩定　冀維持30%派息率

工商銀行（1398）去年底不良貸款率跌至1.52%，按年跌0.03個百分點，但不良貸款升6.4%至2,351億元人民幣。

首席風險官王百榮表示，外圍現時有不少不穩定因素，但內部亦有不少有利因素，如中國經濟基本穩定，減稅力度大，公司抵禦風險能力增強。他認為，今年信用環境有改善，有信心資產質量穩定，又指現時房地產貸款質素好。

行長谷澍表示，去年信貸及非信貸撥備超過1,600億元（人民幣‧下同），撥備規模是同業最大，但暫時難以判斷今年撥備情況，會在符合會計要求、利潤增長、未來可持續增長之間取得平衡。他又指，今年工行目標向小微企業發放1,000億元貸款，現已完成一半，當中有一半貸款來自網上。

今年淨息差面對挑戰

工商銀行去年淨息差2.3厘，按年擴闊8個基點，連續兩年上升。行長谷澍指，去年整體銀行業淨息差不錯，各家銀行的淨息差亦有提高，但預料今年可能面對挑戰，「不像去年舒服」，利率可能有較大幅度下降，特別是銀行及債劵市場。

他指，該行將會透過控制負債成本、穩定資金成本，並堅持把存款作為主要資金來源，以維持淨利息收益率。他認為，工行客戶基礎比較好，將持續鞏固。

未來派息比率維持約30%

谷澍又指，去年盈利在派息後，餘額約2,000億元用於補充資本，該行計劃未來將派息比率穩定於約30%，如有需要，將會尋求在一級及次級市場進行資本補充。