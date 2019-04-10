集英社、講談社宿敵聯手　海賊王、進擊的巨人日版漫畫網上免費看

為了應對危機，兩個宿敵破天荒合作，一起對抗面對強大的敵人。這不是漫畫情節，而是最近發生在漫畫界的重大事件。

每個人的時間有限，近年年輕人都偏愛手機遊戲等娛樂，漫畫愈來愈不受他們重視。「惡鬥」多年的集英社《週刊少年JUMP》以及講談社《週刊少年MAGAZINE》宣布，聯手應對來自其他娛樂活動的競爭。

設立專屬網站 6月10日前部份任看

雙方在4月8日召開記者會，公布設立「少年JM學園」網站。集英社《海賊王》、《我的英雄學院》以及講談社《進擊的巨人》、《七大罪》等合共164部日文版漫畫，都可以在網站免費閱讀。

當然不是全數都可以免費閱讀，有些漫畫只會免費第1集，有些會免費閱讀約100集，目的當然是引起讀者的興趣，再去選購整套漫畫。

網站以22歲以下年輕人為對象，免費日期至6月10日。（網址請按此）

今次公開作品包括《海賊王》這本寫了22年還未看到結局的漫畫。

智能手機等普及 漫畫界亦有新對手

1959年創刊的《週刊少年MAGAZINE》和1968年創刊的《週刊少年JUMP》，一直都是漫畫界的死對頭。但隨着近年智能手機普及，手機遊戲等娛樂方式冒起，兩本雜誌銷量都下滑。

而在漫畫界亦有新加入者。近年流行輕小說改編漫畫，未必會在傳統幾間公司刊物之內連載。例如Square Enix旗下《月刊BIG GANGAN》，就得到多個大熱改編漫畫的授權，包括《哥布林殺手》、《不起眼女主角培育法戀愛節拍器》、《天才麻將少女》等。