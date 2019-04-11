日本理科畢業生最愛僱主為SONY　文科最熱門公司你可能幫襯過

日本大學生會在最後一年接受校內招聘，近年勞動力短缺，企業都出盡量力招新人，大學成為各企業的戰場。有調查顯示，2020年春季畢業的大學本科及研究生，理科學生最愛SONY。

Mynavi發表了2020年春季畢業生人氣企業排行榜，SONY一向大受歡迎，連續3年高踞理科榜首，在文科生心中亦人氣高企，今次調查就排第4位。

理科生偏愛食品企業 味之素第2位

今年理科學生的特色是傾向食品企業，味之素排第2位，明治集團排第3位，森永乳業排第9位，前10名企業有6間都與食品相關。至於在學生心目中地位飛躍的富士通，由去年第26位升至第5位，其中一個原因是早前的實習評價較高。

文科生最愛JTB 日本最大旅行社

文科生心目中最受歡迎企業是旅遊產品集團JTB。這間日本最大旅行社經營票券代購、租車、出版、酒店預約等服務，大家可能會幫襯過。第2位是全日空（ANA），第5位是日本航空（JAL），都可以看到近年日本旅客大增，大學生認為相關企業前景良好。

以下是部份重點企業↓

+ 4 + 3 + 2

長期低利率損害盈利 銀行業失寵

值得一提的是，過往一直排名較前的銀行業，在學生心目中地位大跌。排名最高的是三菱日聯銀行，但僅佔據第16位，去年則排第4位。

日本長期推出低利率甚至負利率政策，銀行業多年以來盈利能力欠佳，再加上近期有不少銀行業裁員關舖減招聘的新聞，人氣自然大幅下滑。

平成元年大熱企業 如今已沒落

今次是平成時代最後一次調查，相較於平成元年即1990年春季畢業生，企業排行校可說是翻天覆地。

當年文化生心目中首位是三井物產，第二位是三菱商事，兩間公司如今已跌出頭30位。理科生當年首位是日本電氣（NEC），亦已經在排行榜上消失。