Uber上市派錢　香港司機、送餐員有份！　合資格者最多拎近8萬蚊

全球最大的召車軟件商Uber，已向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，並計劃上市時向合資格司機派發一次性現金紅利，香港司機都有份！

據上市文件顯示，Uber擬向110萬合資格司機派發一次性現金紅利，視乎司機接載客人里數而定，每名派100、500、1,000或1萬美元，總涉資為3億美元。

有本地司機立即「報喜」，稱獲通知其帳戶將收到3,920港元的額外費用，原因是「你曾載送人們趕往工作場所、前赴初次約會、返鄉為家人提供驚喜，以及其他不計其數的貼心服務。我們﹙UBER﹚夠擁有現在的成就，要歸功於你的付出，我們將新增3,920港元至你的帳戶，藉此表達謝意。」Uber指，將在今年4月27日左右把款項「入數」。

據已披露的條款，假如司機於今年4月7日或之前，完成至少5,000次接載，並於今年1月1日至4月7日期間，提供至少1次接載，便可成為合資格司機，獲得3,920港元；上述期間，如果完成至少10,000次，則可獲取7,850港元，如果完成至少20,000次，則更有78,490港元。

《香港01》向Uber查詢有關消息，公司發言人表示，由於Uber正在美國申請上市，不能透露太多詳情，但就證實本港合資格的Uber司機，以及Uber Eats送餐員﹙包括「步兵」﹚，皆可獲得上述的「appreciation reward﹙感謝獎賞﹚」。以金額計，本港司機最多可獲約1萬美元，與全球Uber司機「睇齊」。