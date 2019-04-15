遊日不再平？　OECD：日本消費稅需調高到26%　政府先有盈餘

香港人去日本旅行消費，其中一大原因是不少產品價廉物美，不過這種情況可能有變。經濟合作與發展組織（OECD）發表調查指，日本消費稅稅率要提高到26%，才能夠出現基本財政盈餘。

目前日本消費稅稅率為8%，10月將會上調至10%，已應付醫療成本上漲等開支。當地一直存在反對聲音，擔心上調消費稅會打擊本已經疲弱的經濟增長。

開源節流 上調消費稅「十分重要」

然而OECD指出，日本政府應該大力消費稅，因為要加到高達26%才能實現基本財政盈餘。

OECD調查認為，日本央行應該專注於推動通脹至2%水平的目標，秘書長Angel Gurria指出，政府限制開支的同時，亦要增加收入，因此今次上調消費稅到10%十分重要。

日本老齡化嚴重，OECD建議取消60歲退休制度，希望企業可以更好運用人力資源。（路透社）

人口老化 福利及醫療開支必然增加

然而面對人口老化，政府福利和醫療開支必然會增加，過去25年佔GDP比率已經從11%大升至22%，因此增加收入可謂迫在眉睫。

本來政府發債是集資的一大方法，但日本未償還的政府債務規模是5萬億美元GDP的兩倍多，因此該國要堅守財政紀律。

雖然首相安倍晉三推出多項措施，以纾解上調消費稅的負面影響，但OECD警告這些措施未能刺激消費，更警告部份措施低收入家庭受惠很少。

建議廢除60歲退休 有效利用人力資源

此外，OECD又表示，大約80%企業設定退休年齡為60歲，為了讓社會更有效利用人力資源，建議廢止硬性退休年齡，並立法針對年齡歧視。

報告又警示，日本政府大量購買交易所買賣基金（ETF），正在扭曲股市，部份股份價格可能被高估。