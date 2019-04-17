日本央行警告地產商貸款「過熱」　1990年後首次

日本金融業近年一直處於平穩或萎縮，不過日本央行最新報告顯示，金融業向地產行業的貸款達到「紅色」指標，顯示貸款過熱，是1990年以來首次。

日本央行發布半年一度的金融體系報告，14項指標之中有13項都標示為綠色，即是沒有異常，但向地產行業貸款則標示為紅色。

對上一次過熱 是日本泡沫經濟年代

向地產行業貸款對上一次標示為紅色過熱，是1986至1990的當時正值日本泡沫經濟年代，日圓急速升值，股票、樓市炒風熾熱，企業向外併購時有所聞，不少日本企業更買下紐約等大城市的物業。

不過報告指出，如綜合土地價格等趨勢，當地樓市仍未致於過熱。

日本央行警告，很多積極參與這類貸款的金融機構，資本比率較低，而金融機構向房地產信託（REIT）和房地產基金的貸款正在增加，有必要關注樓市的脆弱性。

首都圈樓價 亦升到1990年以來最高

此外，日本不動產經濟研究所亦發表數據，截至2019年3月的年度，首都圈1都3縣住宅價格平均每間5,926萬日圓，按年上漲0.1%，是連續2年上升，達到了1990年度泡沫經濟以來的高位。

期間當地產售了36,651間住宅單位，按年減少0.5%。東京23區樓價止升了4.4%，平均價格達到7,318萬日圓。