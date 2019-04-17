香港航空股東內鬥　西裝男港航東涌總部　企圖帶走財務文件被拒

香港航空股東爭拗升溫。有港航內部員工向記者爆料，昨晚曾有2名西裝人士到達港航辦公室，企圖取走財務相關的文件，並提供一段稱是現場拍攝的影片，片長約26秒。

從該影片所見，有2名揹背包的男子企圖帶走一個行李箱，但有人以普通話向該2名男子稱「這些文件是不可以帶走」，最後該2名男子將行李箱帶回辦公室內。據了解，事發時間約為昨晚9時，地點是港航東涌總部辦公室，行李箱內則藏有港航財務文件。

香港航空昨日﹙16日﹚舉行股東特別大會，控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner透過公關公司發聲明指，會上已通過新董事任命決議，由主席鍾國頌等新董事即時控制董事局，又稱已聘請獨立專業人士及機構，包括核數師及法律顧問，對香港航空的財務狀況進行第三方調查及評估。

該控股股東今日再發聲明，指香港航空正面臨嚴重的財務狀況及財務上的不當行為，香港航空控股股東的有關行動，旨在捍衛香港航空的財務穩健性，及阻止進一步的關聯方交易和任何中飽私囊的行為。

據報道，侯偉今日仍以港航主席身份向員工發行署名電郵，解釋董事會變動，他形容事件是來自於「股東間糾紛（a shareholders dispute）」。