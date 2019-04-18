【香港航空內鬥】港航控股股東稱　海航代表或已取走關鍵財務資料

香港航空﹙「港航」﹚股東間內鬥消息不斷。港航控股股東﹙香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner﹚表示，海航代表今早進入港航的辦事處，並相信關鍵財務資料已被銷毀或帶走。

港航控股股東指出，4月17日（昨日）晚上，香港航空高層與內部律師，以及新任及原有董事的代表，在外部外部律師的見證下達成以下協議，有關協議由在場律師記錄在案。

昨晚新舊股東達協議 所有資料不會被帶走

該協議之下，港航高層和法律部門同意，會將所有港航的重要財務資料妥善保管，並按照現有模式，由新任董事委派外部保安在場24小時駐守值班。而港航高層承諾，所有相關資料不會被銷毀或被帶離港航。

以下是由消息人士提供的片段↓

「海航代表帶保安強行衝進辦事處」

但港航控股股東表示，4月18日（今日）早上約6時45分，海航一眾代表帶領眾多保安強行衝進港航辦事處，當場驅逐了所有新任董事所委派的外部保安人員。

新任董事初步認為，港航關鍵的財務資料及硬碟可能已經被毀或帶走，具體損失目前難以估量。截至目前，所有由新任董事聘請的外部保安人員已經全部被驅逐出港航位於東涌東薈城一座的總公司辦事處。

香港航空控股股東表示，上述港航協議內關於保存港航重要財務資料的保安模式，旨在調查及阻止海航進一步的關聯方交易和任何中飽私囊的行為，但今日發生的相關不當行為已嚴重違反該協議，情況令人擔憂。

香港航空控股股東指出，將致力行使一切可能的法律手段，維護港航員工、顧客及商業夥伴的最佳利益。

對於有關事件，《香港01》正向香港航空查詢，目前有待對方回覆。

香港航空股東間的糾紛近日升溫，主席一席更鬧出「雙胞胎」。﹙資料圖片﹚

主席一職鬧「雙胞胎」

香港航空股東間的糾紛近日升溫。港航於本周二﹙16日﹚舉行股東特別大會，控股股東稱，已通過新董事任命決議，由主席鍾國頌等新董事即時控制董事局，及與現有管理層進行合作，共同捍衛公司財務穩健性。

但有趣的是，昨日﹙17日﹚，海航一方代表侯偉據報仍以港航主席身份向員工發行署名電郵，解釋董事會變動，他形容事件是來自於「股東間糾紛（a shareholders dispute）」。換言之，香港航空主席一職鬧「雙胞胎」。