平成年代3大最受歡迎遊戲　《薩爾達傳說》只係排第2？

隨着日本平成年號即將告終,新年號令和即將於2019年5月開始,日本也推出許多相關慶祝活動,而其中,日本Famitsu也特地推出最新票選,針對7,100名以上的日本玩家進行問卷調查,讓玩家們選出自1989年開始平成年間這30年來玩家們心中最讚的遊戲前3名到底有哪些。

第1名《超時空之鑰》(Chrono Trigger/クロノ・トリガー)(230票)

發行廠商:Square Enix(推出當時為 Square)

發售時間:1995年(平成7年)3月11日發售

發售平台:SFC

在這次日本 Famitsu 所做的問卷票選裏,高居第一名的作品為過去SFC經典名作《超時空之鑰》。由《DQ 勇者鬥惡龍》之父「堀井雄二」與《DQ》系列人設兼人氣動漫《七龍珠》漫畫家「鳥山明」、《FF》系列遊戲總監「坂口博信」等眾多大咖共同組成開發團隊,並以穿越不同時間作為冒險背景,不管是在故事、劇情還是音樂等各方面,都有着令人難忘的豐富感動,直到現在為止還是許多30歲世代玩家們心目中經典的不朽名作。

《超時空之鑰》(Gamebase)

第2名《薩爾達傳說 曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild/ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド)(209票)

發行廠商:任天堂

發售時間:2017年(平成29年)3月3日發售

發行平台:Nintendo Switch・Wii U

至於第2名的作品,則是任天堂所推出的《薩爾達傳說》系列最新作《曠野之息》。身為系列首款開放世界的本作,除了本身豐富的故事性與動作性之外,在開放世界這方面更有着極高的完成度,讓玩家們可以在這片廣闊世界展開自己的原創冒險與探索,彷彿真正置身於海拉爾這片土地,因此而獲得許多玩家好評,在各年齡層與男女性別中都受到極高的好評。

《薩爾達傳說 曠野之息》(Gamebase)

第3名《尼爾:自動人形》(NieR:Automata/ニーア オートマタ)(205票)

發行廠商:Square Enix

發售時間:2017年(平成29年)2月23日發售

發行平台:PS4

至於第3名的《尼爾:自動人形》,則是因為製作人「ヨコオタロウ(橫尾太郎)」令人心動難以言喻的故事劇情與獨特世界觀,而吸引了許多10歲以下乃至於20歲世代的玩家們喜愛,因此而成為這次票選的第3名。

《尼爾:自動人形》(Gamebase)

而除了這次玩家們票選出來的前3名外,其實在平成這30年時間裏,還有許多經典的人氣遊戲(如《勇者鬥惡龍XI》、《Final Fantasy VII》等等),都是許多玩家們記憶中令人印象深刻的回憶。隨着令和新時代的到來,也希望廠商能夠推出更多更經典、更膾炙人口的遊戲作品,滿足玩家們對遊戲的追求與期待!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

