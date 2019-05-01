平成30年日股排行榜　市值增長最勁公司你一定識

踏入令和時代，是時候為平成做一個總結。1989至2019年平成時代，日股經歷起起跌跌，市值增長最勁、跌幅最大的公司，原來都是大家熟悉的大企業。

從泡沫中開始 日股平成年間大跌26%

1989年1月6月昭和時代結束，而平成最後交易日則是2019年4月26日。在這段時間，日股大幅下跌了26%，平成收市為22258點。

在平成年代，日本經歷泡沫經濟破裂、長期通縮、金融海嘯等危機，不過亦有些企業「逆市」成長。

豐田市值增長冠軍 盈利大增2.18萬億日圓

平成30年市值增長最大的企業是豐田（Toyota），總市值增加15.2萬億日圓，盈利則大增2.18萬億日圓，大幅領先其他企業。

第二位是電視科技公司基恩士（Keyence），市值增長8.3萬億日圓，盈利增長2,233億日圓。第三位是電機公司日本電產。

平成年間最強企業就是豐田，公司盈利增長高達2.18萬億日圓，大幅拋離其他橫跨平成年代的上市公司。（路透社）

市值增長相當 Sony盈利升幅勝任天堂

大家熟悉、擁有娛樂事業的Sony與任天堂市值增長排第4及第5位，總市值分別增加4.6萬億及4.3萬億日圓。不過說到盈利能力，Sony就遠超任天堂，增長了8,438億日圓，而任天堂只增長1,639億日圓。

NTT令人失望 東京電力受困「311」大地震

至於平成30年間市值跌幅最大的企業，就是電訊公司NTT，市值減少了20.3萬億日圓，利潤大跌6,867億日圓。而東京電力旗下的福島第一核電廠，在「311東日本大地震」之中被破壞，市值大跌8.6萬億日圓，盈利大減1,128億日圓。

著名金融公司野村控股是市第跌幅榜第3位，30年間減少5.9萬億日圓，盈利下跌2,975億日圓。

軟銀是平成年間上市的企業代表，市值超過12萬億日圓。（路透社）

平成上市代表企業 軟銀、迅銷表現佳

有些公司在昭和年間並未成立，但已經成為矚目大企業。例如1994年上市的軟銀，以及Uniqlo、GU母企迅銷，都是平成時代上市企業的代表，軟銀市值更超過12萬億日圓，規模僅次於豐田。