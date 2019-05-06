特朗普突宣佈上調中國貨品關稅稅率至25%　道指期貨挫逾500點

中美之間的貿易戰似乎有升級之勢，資本市場風聲鶴唳，美國股指期貨以及原油市場下挫。

美國將從本周五（5月10日）起，將從中國進口的2,000億美元貨品，徵收的關稅稅率由10%升至25%，拖累道瓊斯指數期貨於亞洲市場早段下挫，最多跌508點。標準普爾500指數期貨在開盤後不久下跌1.3%，納斯達克100指數期貨下跌1.5%。

隨隨投資者避險，現貨金價拉升約3美元，每盎司報1,282.81美元；WTI原油跳空低開2%，布倫特原油低開2%；美元兌日元盤初跌約50點。

消息面上，美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間5月5日通過推特《Twitter》說，從本周五開始，美國對中國2,000億美元的商品關稅將從目前的10%增加到25%。他抱怨眼下跟中國的貿易協定談判仍然在進行，但進展太遲緩。

有分析指出，特朗普總統發出的上述推特資訊顯示，雙方談判在關鍵問題上遇得到障礙。特朗普政府早就聲明要對中國2,000億美元商品提升關稅稅率至25%，但為了創造良好的談判氣氛推遲提升。

中美貿易戰對美國經濟有不良影響。（視覺中國）

中美雙方已就貿易議題進行多輪談判。中國副總理劉鶴於5月8日，將率領中國代表團前往美國，跟美國代表團進行最新一輪的貿易談判。早些時候，包括財政部長努欽（Steven Mnuchin）和特朗普總統在內的美國高級官員聲稱談判進展良好，正在進入最後階段，有望很快達成協議。

美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，特朗普總統有著“堅定立場”，要求中國進行結構性改革，並將依據中國對協定的執行情況取消對中國商品的關稅。隨著談判接近尾聲，彭斯副總統接受CNBC採訪時表示，他希望美國團隊能夠在下週末前向特朗普拿出一份協議，或者告訴他無法達成協議。

彭斯還對CNBC表示，特朗普已經向中國國家主席習近平明確表示，美國必須看到中國在保護智識財產權和強制技術轉移的做法上發生結構性變化。