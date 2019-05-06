【中美貿易談判】特朗普稱對華增關稅　庫德洛認為是警告中國

中美下一輪貿易談判下周三（8日）於美國華盛頓舉行，外界盛傳中美可能在周五（10日）達成協議。不過美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指會在周五（10日）將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，特朗普的帖文是對中國的警告。

庫德洛指出，他認為特朗普的帖文是向中國發出警告，又指早前美方曾將針對中國的部分商品關稅，下調由25%下調至10%，但若中美雙方未能達成共識，這種情況不會永遠持續。

庫德洛所言似乎是暗示若今輪談判未能成功，美方才會在關稅方面落手。不少分析均指出，今次可能只是特朗普的談判策略，希望在談判最後階段爭取中方作更多讓步。

從特朗普鷹派顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）則有其他看法，認為庫德洛的言論淡化特朗普的意圖，這可能會削弱美方談判的信譽。

特朗普在Twitter表示，會在周五（10日）將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%；又威脅稱，「不久」將來會對另外3250億美元的中國商品徵收25％關稅。他又指出，與中國的貿易談判仍在繼續，但隨住北京試圖重新談判，談判進展緩慢。

（綜合報道）