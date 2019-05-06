【中美貿易談判】《華爾街日報》：中方擬取消5月8日到華盛頓磋商

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然在Twitter表示，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。 《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普的帖文令中國官員感到驚訝，正考慮取消周三（8日）將在美國華盛頓舉行的中美下一輪貿易談判。

中美預定周三在美國華盛頓舉行第十輪貿易談判之際，《華爾街日報》引述消息人士稱，中方認為不應在美方威脅下繼續談判，正考慮是否改變計劃，取消中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員前往華盛頓舉行貿易磋商。

特朗普周日在Twitter表示，美國在過去10個月已對中國500億美元高科技產品徵收25%關稅，並對2000億美元其他商品徵收10%關稅。他表示，美國巨大的經濟效益部分是來自有關稅款，所以決定加碼，周五（10日）起將2000億美元中國貨的關稅由10%增至25%。

特朗普又威脅稱，「不久」將來會對另外3250億美元的中國商品徵收25%關稅，並表示與中國的貿易談判仍在繼續，但隨住北京試圖重新談判，談判進展緩慢。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，特朗普的帖文是對中國的警告。他又指早前美方曾將針對中國的部分商品關稅，下調由25%下調至10%，但若中美雙方未能達成共識，這種情況不會永遠持續。

（華爾街日報）