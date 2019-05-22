Panasonic、fb、勞斯萊斯都揀佢　為何加拿大成為新科技試驗場？

企業推出新產品之前，當然要找個地方做實驗，測試市場反應。原來不少企業都會選擇在加拿大做測試，究竟這個人口不多的地方有甚麼吸引力？

《BBC》指出，不少企業都會在加拿大測試新產品，當中有家電、飛機、汽車，以至手機程式都有。

天寒地凍 宜測試產品低溫運作情況

加拿大天寒地凍，企業看中的其中一個原因，當然是測試新產品在寒冷天氣下的運作。Panasonic加拿大分部總裁Michael Moskowitz就指出，很多公司在該國設立試驗設施，是為了測試產品在寒冷天氣下的表現。

該公司在2011年與加拿大兩個原住民部落合作，測試可用於家居隔熱的真空裝置。

交通工具生產商 都在加國測試產品

說到嚴寒天氣表現，交通工具當然十分重視。飛機引擎商勞斯萊斯和普惠（Pratt & Whitney），選擇在加拿大建立聯合測試中心，以測試飛機引擎在寒冷天氣之下有否異常。

汽車方面，豐田汽車（Toyota）、現代汽車（Hyundai）以及通用汽車（General Motors），都在加拿大設立測試中心，目的也是看看產品在嚴寒天氣下的表現。

溫哥華、多倫多、蒙特利爾等城市，有不少跨國企業的分公司，其中一個目的是在加拿測試新產品。（路透社）

文化多元 fb、Instagram優先測試

而加拿大的特點不止是氣候，其實當地的人背景亦相當特別。加拿大是多元國家，除了英裔和原住民，還有法裔、華裔以及其他文化背景的人，產品在加拿大測試，可以一次過了解在不同文化背景之下的情況。

例如Instagram有意將照片和影片贊好數字隱藏起來，首先就是在加拿大測試。母公司facebook去年推出網上約會配對服務之前，亦在加拿大試行。

接近美國 可預視美國市場反映

市場研究公司Environics Analytics首席研究員Danny Heuman亦認同，加拿大擁有多元文化，當中包括一定的歐洲元素，是一個代表全世界文化的實驗場地。

他補充，地理上加拿大十分接近美國，兩國的文化、生活、網絡基建、居住環境都十分相似，加拿大測試可以反映美國市場情況，因此是各國的重要實驗場地。