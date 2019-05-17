微軟首次非洲開設研發中心　內羅畢、拉各斯點解咁吸引？

微軟30年前在非洲設立了辦公室，最新宣布在肯亞內羅畢、尼日利亞拉各斯設立研發中心。外界印象之中，非洲的科技一向落後於全世界，為何微軟會選擇落戶這個地方？

與政府、學界共同推動科技發展

微軟宣布，首個非洲研發中心在5月13日成立，在肯亞內羅畢、尼日利亞拉各斯設有部門，希望吸引非洲一流人才。

此外，研發中心會與外界合作，例如學術界、政府以及其他開發者，希望共同推動非洲金融科技、農業科技等發展。

非洲不落後 網絡科技改變生活

其實微軟在今年稍早時候，已經在南非建立大型數據中心，推動雲端計算。不過為何微軟連研發中心都選擇非洲？新聞稿或者可以解釋一下。

原來非洲並不是普通人所想的落後地方，部份城市科技發達，互聯網普及，出現大量初創公司，而且手機應用程式日新月異，改變了社區銀行、農場以至醫療保健的運作模式。

非洲不是只有獅子大象長頸鹿，不只是戰亂和伊波拉病毒，肯亞亦不只有國家公園和動物大遷徙，首都內羅畢其實十分繁榮。（路透社）

招聘大量人才 發展AI、VR、AR

微軟指出，非洲研發中心不限國家或城市，而是在全個非洲招攬工程人才，推動人工智能（AI）、機械人學習以及虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等運用。

公司有意在今年底前招聘100名工程師，到了2023年更擴展至500人，部份名額會與大學合作，聘用新畢業的科技專才。

微軟預計，研發中心首五年總投資額為1億美元。