【權力遊戲】龍母最後結局內地粉絲無法親證﹗　騰訊全日插近4%

龍母等一眾角色最終結局如何？相信是不少《權力遊戲》「粉絲」最為期待。可是身處內地的粉絲門，或難以緊貼劇情。騰訊控股（0700）於美劇頻道官方微博內指出，「權力的遊戲第八季第6集，因為介質傳輸問題不能如期上線，播出時間我們將另行通知」。

《權力遊戲》第8季大結局原訂於今日在騰訊視頻上線。而騰訊在2014年與HBO達成戰略合作，引入《權力遊戲》，成為內地獨家授權播放平台。

此消息公布，多名內地「粉絲」在頻道官方微博平台上「吐糟」，對此安排深表不滿，並有人要求公司向會員交待，明言對公司給出一個「明知道大家看不懂的理由，態度接受不了」，要求公關部出面處理。

至於騰訊今日股價如何？今早已失守350元，收市報342元，跌3.9%。

最後一季穿崩鏡頭太多惹粉絲不滿

《權力遊戲》是美國HBO電視網製作推出的一部中世紀史詩奇幻題材的電視劇，該劇是改編自美國作家喬治‧馬丁的奇幻小說《冰與火之歌》系列。

該劇推出後一直深受全球劇迷歡迎，每個星期一成為劇迷引頸以待的時刻。可是自從該季最後一季播出後，卻因為連串「穿崩」鏡頭引起劇迷不滿，其中一集更有Starbucks的咖啡杯，成功「穿越」至中古紀而成為熱話。

當時更有市場人士指出，因為Starbucks的咖啡杯在劇中出現，而獲得總值180億元的免費廣告。由於「穿崩」鏡頭過多，導致不少劇迷要求重拍，可想而知一眾「粉絲」何等失望。