【權力遊戲】IMDB評分插水式創新低　5大離譜位辣㷫大部分粉絲！

內容含第8季首5集劇透

逃生門如下：

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相信大部分HBO「神劇」《權力遊戲》的粉絲都一樣，因為第八季的劇情和製作而大失所望，網上有關此劇的討論亦怨聲載道高呼「神劇崩壞」，幾乎清一色劣評！除了國際知名的IMDB網站上的網民評分插水式創新低，《權力遊戲》前七季的評分全部介乎8至9.7分之間，直至第8季的四集和第五集，竟然急跌至6.1和6.7分，形成極大對比。另一方面，部份權迷在Change.org 網站發起聯署，要求HBO可以重寫劇本將第8季再拍一次，到截稿時已超過100萬人簽署。雖然「重拍」的機會微乎其微，但足以見證粉絲們的失望程度。《權力遊戲》的最後一集將於5月20日香港時間播出，到底是會令粉絲們繼續失望，還是「神」到能夠將以下網民指出的5大無可救藥的缺失撥亂反正？

Change.org 的聯署已超過100萬人，幾乎每隔幾秒就有人簽署。（Change.org截圖）

龍母被強行黑化

在第七季末段，觀眾已經知道主角Jon Snow的真正身份其實是龍族，有Targaryen的血統，當時已有不少網民推斷，龍母將會在第8季黑化，鐵王座將會是Jon Snow與龍母之爭。而到第八季開播後，首三集亦刻意描寫龍母黑化，直至第五集，龍母無視King Landing的投降鐘聲，繼續騎龍噴火屠城，表現完全失控。雖然龍母黑化是觀眾們可預視的劇情發展，但不少網民都表示龍母黑化的根據「太過膚淺」，與之前在東方大陸「解放奴隸」、想做到愛民如子的宏願太大反差，有網友更稱，龍母的黑化只為捧Jon Snow登上鐵王座的手段。

第八季第四集在IMDB網站的評分是所有集數最低分。（IMDB截圖）

畫面太暗 特技太差

雖然第八季第三集「長夜」的攝影師和導演都力撐該集是「暗」得有理，希望觀眾能夠更加感受到黑夜戰爭中的混亂和迷失，甚至出文教觀眾如何以最佳效果去欣賞，但大部分觀眾都認為該集的畫面太過暗，嚴重影響觀感，此其一。而另一方面亦有觀眾認為今季有很多大型場面－例如第五集龍母騎龍屠城、噴火摧毀城牆等場面特技過於空洞。

第三集真係暗到連劇照都睇唔清：

+ 11 + 10 + 9

所有主角智商急跌

《權力遊戲》前七季，各個角色的性格和能力都是吸引觀眾繼續追看的重要關鍵之一，尤其是被稱為《權力遊戲》中最聰明的人－Tyrion Lannister。只可惜去到第七季，Tyrion的所有「戰略」都似有還無，從未成功，令到自己兵敗如山倒；更屢次天真地以為自己能夠勸降胞姊Cersei，結果卻令事件一度惡化。而另一智者Varys又竟然在第五集莫名被揭發而招殺生之禍；Cersei手握重兵，又有無數弩炮神器，面對龍母屠城卻似乎全無準備，毫無還擊之力等等……種種角色性格的崩壞，是令權迷大失所望的主要成因之一。

愛情線亦令觀眾失望的成因為一，尤其是Jaime Lannister與Brienne的「情誼」被肉體關係完全破壞。（HBO劇照）

三眼烏鴉存在多餘

前7季，在第一集就跌斷雙腿的Bran Stark一直在尋找「三眼烏鴉」的下落，到後來更成為了三眼烏鴉，看到過去的所有記憶，除了證實到Jon Snow是龍族的真正身份之外，亦因為這樣招惹到夜王南下，引發一場人鬼大戰。可惜，有特異功能的他，卻在第八季毫無用處，尤其在第三集「長夜」時，他曾反白眼上烏鴉身後，卻對戰事完全沒幫助，其無用武之地更令無數網民將某些不能解釋的劇情，硬塞至Bran Stark反白眼上身控制的「作用」身上，例如第三集因為Bran Stark的控制令Ayra有機可乘刺殺夜王，又謂第五集最後出現救走Ayra的白馬是Bran的化身。不過編劇在第八季令Bran「武功盡失」，仍然引起不少觀眾反感，甚至高呼「浪費」。

究竟Bran在《權力遊戲》嘅存在……係為咗啲咩？（劇照）

戰爭情節自相矛盾

經過第三集與夜王對戰後，龍母和Jon Snow的戰力被大大削弱，其中一條龍－Rhaegal亦身受重傷。直至第四集，龍母不理殘兵的復元情況仍堅持舉軍南下，結果被Euron Greyjoy的艦隊用弩炮將Rhaegal射殺，而騎著Drogon的龍母亦險被擊落，落荒而逃。結果去到第五集，龍母與Cersei大軍正面衝突，騎Drogon到場的龍母卻單人匹龍，輕易避開數以百計的弩炮攻擊兼摧毀所有艦隊和弩炮，然後繼續屠城。又例如一直被稱為最強雇傭兵的黃金軍團，竟然在登場後幾秒之間被Drogon瞬間殲滅，期待以久的大象兵全無踪影，一面倒的戰爭，令觀眾大失所望。

第五集的所謂「戰爭」：