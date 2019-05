【權力遊戲】歐美巨星沉迷追劇　威廉王子公開場合懇求龍母劇透

HBO神劇《權力遊戲》最終季還有兩集就大結局,雖然第8季第4集被劇迷批評「趕收尾」而忽略很多劇情細節,亦有角色死得不明不白,但仍不會影響大家繼續追看下去。之所以被稱為「神劇」除了製作認真、劇情意想不到兼峰迴路轉、角色刻劃仔細、場面逼真等原因,每一季都令劇迷引頸以待,成為歷史上最受歡迎的劇集。國際天后Taylor Swift日前接受外國傳媒訪問時透露,首次公開,於2017年推出的專輯《Reputation》,創作靈感竟然來自《權力遊戲》,此外還有多位天王巨星都是《權力遊戲》的忠實劇迷!

Taylor Swift首次公開專輯《Reputation》的創作靈感。(Getty Images)

將劇情化成大碟主題 Taylor Swift以Arya為創作靈感

Taylor Swift在訪問中表示自己於2016年開始看《權力遊戲》,並承認黑暗扭曲的劇情對她的生活及創作上帶來了很多衝擊:「我大部分的想像力都來自《權力遊戲》,當時我正在製作《Reputation》,所以我並沒有公開透露我專輯中很多歌曲的創作靈感是來自這套劇集。」她續指專輯分為兩面,一面是關於復仇的歌曲,另一面就是在戰鬥吶喊中尋找到神聖的愛情,並笑言這個想法聽起來很史詩式的風格。此外,Taylor Swift表示冠軍歌《Look What You Made Me Do》靈感來自劇中Arya Stark的殺戮名單,同時也是Cersei及龍母的共鳴。而《I Did Something Bad》,就是看完Arya及Sansa Stark合謀殺死Littlefinger後所創作出來的歌曲。

Beyoncé買「龍蛋」 麥當娜Cosplay扮龍母

不少Beyoncé的粉絲都稱偶像為「皇后」,皆因她的歌舞水準極高及其打扮和氣場,奠定了她在國際樂壇的地位。有外國傳媒表示《權力遊戲》中的龍母Daenerys Targaryen(Emilia Clarke飾)角色跟現實中Beyoncé的打扮都很相似,沒想到原來天后跟老公Jay Z都是劇迷。根據Emilia Clarke在2015年的訪問,Jay Z竟然買下劇中的「龍蛋」送給Beyoncé,被問到價錢,Emilia笑言:「我不知道,只知道非常非常非常貴!」另外,一向是女權主義支持者的麥當娜曾公開表示喜歡《權力遊戲》中龍母的角色,更Cosplay成龍母。

Ed Sheeran由劇迷變客串一角 奧巴馬最愛Tyrion

多次公開自認為《權力遊戲》瘋狂粉絲的Ed Sheeran有機會參與拍攝第7季,節目統籌David Benioff透露當時需要尋找人選拍攝唱歌的部分,加上劇組所有人都知道飾演Arya Stark的Maisie Williams是Ed Sheeran粉絲,所以特別邀請了Ed來拍攝這場戲。

另外,前美國總統奧巴馬向外國傳媒透露《權力遊戲》是其最喜愛劇集之一,在每一季正式開播前都能夠搶先看。受訪時他表示劇中最愛的角色就是Tyrion Lannister(Peter Dinklage飾),因為這個角色能言善辯,亦展示了出色的政治頭腦。而英國皇室的粉絲代表就有威廉王子及凱特,更曾向BBC表示看《權力遊戲》是享受二人世界的活動,而威廉王子最喜歡的角色就是龍母,更在慈善頒獎典禮上問龍母最終季的劇情。

