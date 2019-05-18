邱騰華：香港支持自由貿易協定　確保貿易規則透明、非歧視性

商務及經濟發展局局長邱騰華到智利出席亞太經合組織貿易部長會議，表示香港支持自由貿易協定。

邱騰華表示，香港與亞太經合組織成員一同追求建立亞太自由貿易區的長遠願景，亦與理念相同的經濟體透過自由貿易協定（自貿協定），加強自由及開放貿易的聯盟。

與澳洲簽自貿協定 取消所有入口關稅

他提及今年3月香港與澳洲簽訂的《自貿協定》和《投資協定》，表示：「該份《自貿協定》消除所有入口貨物的關稅，讓服務提供者所享的市場准入及待遇不遜於當地的服務提供者，秉承了我們對自由貿易的支持。在全球經濟持續不明朗的情況下，兩份協定提供了透明度和可預測性，大大增強對以規則為本的貿易制度的信心。」

支持維護以規則為本的制度

此外，他在另一個討論環節表示：「確保國際貿易在透明、非歧視性的規則下進行，並讓世貿成員透過世貿的既有機制解決爭端，至為重要。亞太經合組織應重申其強化及捍衛多邊貿易制度的承諾。香港支持發表貿易部長聲明，重申亞太經合組織對維護以規則為本的制度具堅定的決心。」

邱騰華與加拿大聯邦國際貿易多元化部部長James Carr、俄羅斯經濟發展部副部長Timur Igorevich Maximov及中國商務部部長助理李成鋼進行雙邊會議，就雙方經貿關係和共同關注的議題進行交流。