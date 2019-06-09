丹麥藍罐曲奇、皇冠丹麥曲奇　誰是真正丹麥曲奇？（下）

丹麥藍罐曲奇與皇冠丹麥曲奇，誰才是「正印」？兩間公司背後又是甚麼企業？有沒有官方支持？以下繼續拆解兩公司來龍去脈。

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皇冠丹麥曲奇 背後公司股權複雜

皇冠丹麥曲奇的背後，幾間公司關係複雜。根據《AI財經社》引用的資料，丹妮詩稱全權授權生產、包裝和銷售的Mayora位於印尼，中文名為邁大集團。有報道指尤益嘉是邁大集團於2007年在中國設立的總代理公司。

另有公開資料顯示，尤益嘉在2008年7月14日成立，是新加坡一間外資企業的全資子公司，執行董事和監事都是丹妮詩特色食品（山東）有限公司和邁大食品（山東）有限公司的高層，而後兩間公司股權結構完全一致，由丹妮詩和邁大新加坡有限公司和持有50%。

2015年向官員稱 大部份曲奇產自印尼

丹妮詩官網提到，皇冠丹麥曲奇在印尼和丹麥都有工廠，工廠名稱為Tylstrup Kager，位於丹麥小鎮Støvring，廠房歷史可追溯至1965年。

2015年山東省濟南市濟陽縣政府接受丹妮詩邀請，到Støvring參觀工廠。當時丹妮詩行政總裁Erik Bresling曾向濟陽政府人員介紹，當時大部份皇冠丹麥曲奇都是產自印尼，未來濟陽工廠建好之後，可讓中國消費者第一時間品嚐到新鮮的丹麥曲奇。

皇冠丹麥曲奇背後公司複雜，相比之下，丹麥藍罐曲奇就簡單得多。

丹麥藍罐曲奇 官方旅遊網站也有資料

丹麥藍罐曲奇以丹麥文Kjeldsens命名，是當地常見的人名，品牌屬於丹麥食品公司Kelsen。丹麥旅遊局官方網站visitdenmark，亦指出Kelsen持有Kjeldsens、Royal Dansk、Copenhagen等知名曲奇品牌，並有公司地址等資料。

丹麥藍罐曲奇是為亞洲市場而設計，在丹麥市場沒有發售。

丹麥藍罐曲奇總部位於香港，名為丹麥奇新藍罐曲奇（香港）有限公司，1982年2月26日成立，公司可追溯時間上早於皇冠丹麥曲奇。

至於「皇室御用」亦是真的，2009年獲得丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）的御用認證。

皇冠丹麥曲奇贊助丹麥羽毛球隊。

惡鬥至網球場 同時贊助丹麥羽毛球隊

兩間公司在中國市場惡鬥多年，2012年起皇冠丹麥曲奇銷量成為冠軍，自2015年起成為丹麥國家羽毛球隊的官方合作夥伴，2017年成為總冠名贊助商。

而2015年，丹麥藍罐曲奇亦不甘示弱，成為丹麥羽毛球隊5名主力球員的個人贊助商，出現兩個曲奇品牌同時贊助的奇聞，更令到該5名主力被除名，令丹麥隊無法爭冠。