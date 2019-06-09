丹麥藍罐曲奇、皇冠丹麥曲奇　誰是真正丹麥曲奇？（上）

丹麥藍罐曲奇，相信香港人細細個就聽過，大家都知道它的一些故事，例如產品只會外銷，不會在丹麥當地銷售。近年市場出現大量各種包裝相似的曲奇，部份還稱自己是丹麥生產。其中兩間著名廠商丹麥藍罐曲奇、皇冠丹麥曲奇，最近又一次告上中國內地法院。

皇冠丹麥曲奇控丹麥藍罐曲奇 不正當競爭

北京海淀法院網在5月13日公布，皇冠丹麥曲奇的出品方丹麥丹尼詩特色食品有限公司、經銷商尤益嘉（上海）食品商貿有限公司，控告丹麥奇新藍罐有限公司等6間丹麥藍罐曲奇的生產商、進口商和經銷商，理由為不正當競爭，索賠3,000萬元（人民幣‧下同），海淀法院已經受理。

兩間公司之前已經對簿公堂，而兩間公司旗下產品，從包裝、規格到曲奇形狀等都十分相似，同樣一罐908克，丹麥藍罐曲奇內地售價115元，皇冠丹麥曲奇則售105元。

兩品牌2015年首次對簿公堂 判決藍罐勝訴

兩個牌子首次「結怨」大約在4年前。2014年11月有知識產權專家向奇新藍罐公司建議，採取法律行動消除兩個牌子之間的混淆，奇新藍罐公司在2015年以不正常競爭為由告上法庭。案件在2018年1月審結，判決書要求皇冠丹麥曲奇即尤益嘉公司停止虛假宣傳，停止使用「皇家」、「丹麥皇室御用」等宣傳語句，並要賠償200萬元。

皇冠丹麥曲奇今年5月13日反告丹麥藍罐曲奇，稱對方宣傳出多處使用極限用語，並涉嫌虛假宣傳，例如自稱「源自1933年」、具有「百年歷史」，但1933年未滿100年。而官網宣傳「丹麥藍罐曲奇自誕生以來，陪伴幾代丹麥皇室成長」，但其實2009年才得到丹麥皇室御用認證。

官司部份目前發展到這裡。兩間公司都自稱是來自丹麥，但當中有沒有分別呢？內地《AI財經社》整理了兩個品牌的背景和相關報道。

皇冠丹麥曲奇之於丹麥的Tylstrup_Kager工廠。（皇冠丹麥曲奇facebook）

報道稱皇冠丹麥曲奇 在中國註冊先於丹麥

皇冠丹麥曲奇的公開資料顯示源自丹麥，由丹妮詩特色食品有限公司出品，即皇冠丹麥曲奇的名牌「Danisa」，串法與丹麥人Danish相似。

2014年，《法制晚報》曾調查丹妮詩公司，發現在1988年5月1日於丹麥註冊，註冊資本為10萬丹麥克朗，註冊地點位於哥本哈根北部一棟3層高的物業，另有32間公司都在這棟物業註冊。

《法制晚報》當時無法聯絡丹妮詩在丹麥的工作人員。

報告提到一點，就是皇冠丹麥曲奇的介紹中寫着：「自上世紀八十年代起，丹麥丹尼詩特色食品有限公司全權授權Mayora集團負責Danisa在全球的生產、包裝和銷售。1986年，Danisa進入中國市場，以『皇冠』為名註冊了中國名字，這就是今天眾所周就知Danisa皇冠丹麥曲奇。」

也就是說，皇冠丹麥曲奇進入中國兩年之後，才在丹麥註冊。公司現時的宣傳語句，已經改為「二十世紀九十年代進入中國」。

【兩個品牌都自稱丹麥曲奇，究竟誰「血統」較正宗？背後又是甚麼公司？請按這裡看下一篇】