【金管局換帥】傳現任副總裁余偉文　接棒總裁一職呼聲高

金管局總裁陳德霖將於10月退休，這個重要的職位由誰來接棒，惹來市場關注，市場最新傳出金管局副總裁余偉文呼聲高。

《星島日報》引述消息人士透露，由財政司司長陳茂波領導的遴選委員會，基本上普遍傾向由余偉文接捧總裁一職。

雖然金管局仍進行全球球招聘，但報道指，只要金管局內部有適當人選，便應由內部晉升。至於局內兩個「候選人」、同為副總裁的阮國恒和李達志，報道指前者早已向人透露「沒甚機會」，後者則資歷太淺。至於「黑馬」證監會副行政總裁梁鳳儀，報道亦稱不在考慮之列。

余偉文93年已加入金管局

翻查資料，余偉文資歷深厚，他於1986年加入政府為政務主任，1993年加入金管局，2007年升任副總裁，十分熟悉金管局事務。余偉文因為負責管理近3萬億元外匯基金，所以亦有不少跟傳媒「打交道」的經驗，早已被視為金管局總裁的「熱門人選」之列。

不過，《星島日報》同時指出，市場對於金管局總裁繼任人選也有另一流傳版本，稱據可靠消息指出，有政府高層官員有意從外空降人選，以打破金管局的固有文化，人名已提交北京，有待中央拍板。該被提名的人選可能是一名資深銀行家。

目前，估計政府或於6、7月公布金管局下任總裁誰屬，惟總裁之位最終花落誰家，還看「阿爺」拍板。