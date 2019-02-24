【金管局換帥】公佈前3日成立遴選小組　陳德霖退休何時敲定？

政府於周四（21日）公佈金融管理局（金管局）總裁陳德霖將於今年10月1日任期屆滿後退休。由財政司司長陳茂波領導的遴選小組，將負責下任金管局總裁的遴選工作。陳德霖事後則向傳媒表示，「現時是一個適當時候退休」，希望「多留些時間給家人」。 《香港01》向財政司司長辦公室整詢，發言人指遴選小組在今年2月18日（周一）成立並舉行首次會議。換言之，早在政府公佈陳德霖退休前3日，遴選委員會已經成立，而陳德霖退休，則最遲於周一（18日），甚至更早已經敲定。

金管局總裁遴選小組在上周一成立並舉行首次會議。換言之，早在政府公佈陳德霖退休前3日，遴選委員會已經成立，而陳德霖退休，則最遲於周一（18日），甚至更早已經敲定。（資料圖片）

就金管局下任總裁人選成立遴選小組會負責下任金管局總裁的遴選工作。該小組的成員包括利豐集團榮譽主席馮國經、中文大學前校長劉遵義、馬會前主席施文信和行政會議成員任志剛。該遴選小組在陳德霖退休公佈前3日已成立，則不禁令人遐想，該決定何時敲定。

事實上，2009年時任金管局總裁任志剛正式宣布離任前，早於當年2月就傳出消息，指特區政府最快會在3月公布，以便有時間成立委員會，遴選合適人士填補職位。惟消息到5月19日，才由政府正式公布，而2日後，時任財政司司長曾俊華才表示，已委任一個3人遴選小組，為金管局下任總裁的適當人選作出建議。

然而，今次金管局換帥，遴選小組早在公佈前3日即成立，並召開第一次會議。

不過，值得留意的是，任志剛正式宣布會於任期屆滿離任前，當時外界早已盛傳接任人會是陳德霖，政府更被質疑「黑箱操作」，至於今次接任大熱人選則包括金管局3位副總裁余偉文、阮國恒、李達志；以及證監會副行政總裁、金管局前助理總裁梁鳳儀。