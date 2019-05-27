北京三里屯幾十部相機圍拍靚女　拒絕都照影　背後原來有產業鏈

內地人搵錢可謂無所不用其極，有些人為了賺錢，不顧他人反對、討厭都要做。近日天然炎熱，北京三里屯有幾十人拿着相機，見靚女就拍下，部份甚至在對方1米前拍攝。原來這些人背後有一條產業鏈，這些照片可以放上網賺錢。

《新京報》報道，近期三里屯有大量「攝影愛好者」駐紮，多則數十人，上班時間亦有數人，全部帶上「長短火」重裝備，鏡頭對準每一個路過的女子。有不少女子不知道被人拍攝，知道的人曾表示拒絕，但對方仍然追着拍。

要求女子擺出特定姿勢讓他拍攝

5月19日星期日下午4時左右，三里屯太古南里廣場對開，聚集了十幾名拿着單反相機的男子，大多是中年及青年人，部份人亦拿着攝錄機。只要穿着較為時尚的女子經過，這班人就會對着拍攝。

這些人有時會喊：「姑娘，給個鏡頭。」亦有人會下達指令，叫女孩：「轉身，背對着我，看鏡頭。」

翻查微博，這些街拍博主十分之多，亦遍及各大中城市，以下是部份被拍攝及放上網的照片：

+ 4 + 3 + 2

有人拉住女子 讓他仔細拍攝

記者訪問被拍的女孩，她們都表示並不是模特兒。有些人並不知情，亦有人拒絕拍攝但仍被圍着拍攝。如同時出現多名女子，這些攝影者會傾向拍攝衣着較為清涼的人，特別是穿熱褲、露臍裝、吊帶和短裙的女孩。

台灣《中央社》記者表示，Uniqlo前的廣場空地，部份攝影者距離被拍攝女子不到1米，多數女子都遮住臉走。有些攝影者還會趨前拉住女子，叫她別動，讓他們仔細拍。

《中央社》發現，距離事件發生地點約20步充遙就有公安駐守，但公安完全無視。

有美妝博主告訴《新京報》，每次進去三里屯都要躲開這群人。由於三里屯背景時尚，她自己也會找攝影師朋友到當地取景街拍，用於自己博客營銷。

「兩微一抖」產業鏈 上載照片附購物連結

這些人長期拍路人，背後原來是「兩微一抖」（微博、微信、抖音）產業鏈。

有攝影者表示，他工餘時間就會去三里屯街拍，圖片提供給一些大型視頻平台帳號。這些照片會連結購物網站，可以購買同款衣服。

而記者以拍攝者身份與這些人攀談，得知如果有人以上述連結去購物，拍攝者可以得到分成。此外，亦有網站讓他們上載照片或影片，根據點擊量分成。

北京三里屯Uniqlo廣場有公安辦公車，部份拍攝者就在車旁休息，採訪期間公安並沒有阻止他們圍拍女子。（中央社）

衝高流量賺廣告費 法院指或違肖像權法

亦有攝影者在平台上擁有大量追隨者，點擊量高帶來廣告收入。他教路「小號」一開始是不賺錢，但可以不停拍攝「養大」，慢慢有名氣後，就會有一些小模特兒邀請拍攝，開始有收入。

北京市朝陽區雙橋法院法官助理尹航指出，公民擁有肖像權，未經本人同意不得以營利為目的使用公民的肖像，上述街拍帶來流量來賺錢也算是侵犯肖像權。