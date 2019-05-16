廣東省出讓無人島使用權　想做島主要幾錢？

廣東省自然資源廳今年4月公布，自5月10日起出讓無人島的使用權，經營指定用途。究竟幾多錢可以買下一個島，自己玩一場「無人島物語」呢？

廣東省有60個無人島 全國最多

廣東省4月刊發《廣東省自然資源廳關於無居民海島使用權市場化出讓辦法（試行）》，在5月10日起審批、出讓無人島，以供旅遊娛樂、交通運輸、工業倉儲、漁業等用途。

目前廣東省未有詳細指定使用年限及其他規定，亦沒有參考價格。不過參照2011年4月中國可開發無居民海島名單，共列出176個無人島，其中廣東省就有60個。

廣西最低價 每公頃每年僅需14元

而在2014年廣西海洋局就列出最低價格標準，無人島使用權單價最高為每公頃每年10.08萬元（人民幣‧下同），最低是每公頃每年14元。

以此計算，如果最低單價每公頃14元的海島與維多利亞公園一樣大，即19公頃，使用期限50年，，即只要支付1.33萬元，每年使用權僅需要266元。

不過，買島之後並不是一勞永逸，其實還有很多準備工作與開支。

基建要自己解決 建設費用十分高

前中國美術學院教授朱仁民早於1996年政策空白期，就以9萬元買下浙江舟山蓮花島40年的經營權，被稱為中國「第一位無人島島主」。

他在2011年接受《京華時報》訪問時，就表示買下島之後，有很多事要做，水、電、煤、交通等都要自己解決，還要規劃應對地震、颱風、海嘯，建設成本是陸上的10倍。

想做無人島島主，現實可能不是玩「無人島大冒險」，而是玩「海島大亨」，要做各種基建的同時，又要顧及環境。（新華社）

要處理垃圾、保護生態 否則建島即毀島

他在島上建了一個藝術廣場、一座紀念館，還在島上雕刻了500個羅漢，免費開放給遊客參觀，投資額以千萬元計。

此外，海島還要面對政府填海的需求，以及遊客帶來的環境破壞與垃圾處理等，都是要面對的現實問題。

因此，他在訪問中稱「沒有上億的資金建不好一個島」，而且就算有錢還要有保護生態的意識，否則「上島之日，便是毀島之時」。

惠州三角洲島開發 成為知名旅遊點

而在1998年，深圳市弄潮兒公司董可長孫良浩，就以650萬元買下廣東惠州三角洲海島的40年產權證。經過多年發展，已經成為惠州知名的旅遊景點之一，被稱為「中國的馬爾代夫」。

《惠州日報》指出，2017年「十一黃金周」期間，三角洲海島每日平均接待5,000人次，是成功開發無人島的先例。