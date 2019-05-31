【逃犯條例】總商會歡迎政府回應訴求　料第二季GDP錄低增長

政府提出修訂《逃犯條例》引起廣泛爭議，香港總商會主席夏雅朗於周年會員大會上表示，政府適時並合適地回應商會的訴求，包括把移交門檻提高至7年刑期的嚴重罪行、移交要求必須由中央機關提出，以及決定移交時須保障人權狀況。

經民聯立法會議員、香港總商會理事林健鋒未直接回應會否在立法會投票支持《逃犯條例》修訂，他指新建議雖釋除商界人士的憂慮，但有關條例第15項，即「與賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務有關的法律所訂的罪行」的相關細節仍未得到解答，會待政府回覆所有問題才決定投票意向。

香港總商會今日舉行會員大會，會前主席夏雅朗回應逃犯條例修訂等議題。（林樂謙攝）

夏雅朗料第二季GDP錄低增長

貿易戰持續影響營商環境，林健鋒表示，貿易戰對香港廠家構成很大壓力，部分客人要求他們將廠房搬離中國，惟港商搬廠至越南及印尼，需面對人生路不熟、以及當地生產亦未成熟等問題，另外亦有美國買家要廠家負擔部分關稅成本。他期望政府可幫助商界，包括放寬物業按揭成數、輸入外地勞工及落實明日大嶼計劃。

夏雅朗補充，貿易戰對本港經濟影響有限，直接受額外關稅影響的轉口貨值，只佔轉口貿易總額的4至5%。不過，首季經濟按年增長僅為0.6%，他預期第二季經濟亦會錄得低增長。