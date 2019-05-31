【樓價新高】關焯照憂《逃犯條例》修定影響國際地位　或衝擊樓市

樓價再創歷史新高，中原城市領先指數CCL最新報189.42點，創歷史新高，按周升0.42%。同日差餉物業估價署公布，4月份私人住宅售價指數報390.5點，按月上升3.17%，由去年12月至今已連漲4個月，累升8.6%。

市場一般認為，中美貿易戰對市場影響大，未來樓價將會回落，但冠域商業及經濟研究中心主任關焯照卻有另一種看法。他估計，下周公佈的中原CCL仍有一定的升幅，「可能升到190、192呢啲水平。」

但關焯照認為，市場已經習慣了貿易戰的存在，而且對香港而言並亦只是間接影響，「市場氣氛會令樓價跌，去年跌咗10%後，政府將公私營房屋由『六四比』轉『七三比』，預期供應不足下樓價已經回升；香港本身是中國對外的缺口，貿戰下都有其他嘢（業務）可以做。」

關焯照：修定《逃犯條例》動搖本港基礎

不過關焯照強調，目前對樓市最大的潛在影響，將是政府提出修定《逃犯條例》，或衝擊本港國際金融中心的地位，「外資覺得修定條例後有不確定因素，好多都冇寫唔實，估計有歐洲、美資銀行會撒出香港。」

港人對「磚頭」有情意結，但關焯照相信，一旦金融中心地位受衝擊，市民亦未必會考慮置業，「購買力會冇晒，因為（國際金融中心）基礎冇咗，唔係十幾個百分點調整，情況之前未出現過，我唔敢估會跌幾多。」

關焯照料修定《逃犯條例》或衝擊本港國際金融中心地位。（資料圖片）

中原黃良昇：樓價於高位爭持

代理對前景的看法則不太悲觀。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯現；他預期樓價將於高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

至於香港置業行政總裁李志成認為，4月份中美貿易戰尚未爆發，受惠美國暫停加息，以及新盤推盤速度加快，一、二手樓市展升浪，樓價升勢強勁。不過，隨著貿戰重啟，經濟不明朗因素增加，市場投資氣氛明顯轉弱，他相信，6月更有機會出現在高位整固。

陳海潮：貿易戰只會令樓價升幅放緩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮就認為，5月份市場反應未見大過悲觀，業主叫價仍然相對硬淨，相信減價只是個別例子，貿易問題未足以令樓價轉勢回落，只會令升幅放緩。