【明星股】Beyond Meat財報超預期股價曾升5成　挾死淡友

明星股Beyond Meat上市後首份財報超預期，股價勁升39.4%，報138.65美元，市值升至83.36億元（美元‧下同）。

最新財報顯示，人造肉Beyond Meat第一財季收入為4,020萬元，高於分析師預期的3,890萬元，按年升215%。但虧損持續，季內虧損660萬元，每股虧損0.95元，經調整後每股虧損0.14元。

由於預計2019財年收入將高於2.1億元，財報下季度指引超過分析師預期，Beyond Meat在美國時間周五（7日）開市早段已勁升3成，其後升幅更擴大至50%，衝至149.46元，收市報138.65元，升39.35%。

沽空金額單日規模減1.55億美元

季度業績優預期，帶動公司股價上揚，亦促使淡友大幅虧損。據《彭博》報道，Beyond Meat升幅促使，沽空金額規模減少了約1.55億元。分析並指，目前有590萬股，或51%的Beyond Meat街貨，皆由沽空者持有，又指出如果沽空者由Beyond Meat上市便開始沽空，名義上至今可累計蝕3.21億美元或72%。

報道又指出目前市場上已無貨可借予沽空者，若有意沽空，淡友需要支付的費用及利息大增，直至有部份投資者償還部份股份後，才可以有貨可借。