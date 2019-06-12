惠譽確認香港AA+評級　提及逃犯條例　指大灣區融合削弱香港自治

評級機構惠譽確認香港長期信貸評級為「AA+」，前景展望穩定。報告同時提及大灣區發展，亦有提到逃犯條例爭議。

惠譽表示，香港評級得益於極為強大的公共和外部資金、高收入水平以及彈性和靈活的經濟支持，然而，同時受到與較低評級的中國整合所制約，而中國評級目前為A+，展望為穩定。

報告指出，香港的明顯優勢是公共財政有優勢，在經濟放緩方下，財政政策仍然可以變得活躍。

佔領運動後 更多指摘香港高度自治受侵蝕

惠譽提到最近的逃犯條例備受爭議，引起外界「香港一國兩制下的自治權受到侵蝕」的辯論。報告指出自2014年「佔領運動」，以及立法會試圖推動香港特首普選失敗之後，近年愈來愈多類似的指摘。

大灣區中港制度、監管高度協調 或削自治

此外，惠譽亦指出，「大灣區」融合發展並不會令中港評級收窄，兩地治理標準、法治、政策框架以及商業與監管環境，都有顯著差異。

但是，惠譽指出大灣區發展需要加強制度與監管框架協調，將會削弱香港的自治水平，最終會導致該機構重新評估中港兩地評級的差異。

中美貿易摩擦之下，香港作為全球貿易中介的角色，本港經濟容易受到影響，但不認為中美局勢會破壞本港基本對外貿易資產負債表的優勢。

惠譽預期香港今年經濟增長僅1.6%，遠低於香港政府估算的2至3%水平。