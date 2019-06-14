【逃犯條例】鍾國斌料立會下周仍未能開會　指事件升級至管治問題

本周三（12日）因應修訂逃犯條例引起的大型示威，最後演變成警民衝突；而立法會亦宣佈今日不會召開會議恢復二讀。 立法會議員鍾國斌於港台節目上表示，因應目前社會情況，估計下周亦未能開會恢復二讀。他批評現時政府處理手法有問題，令討論層面已超越條例內容，坦言若繼續忽視社會聲音「未來管治無得做。」 被問及會否投下反對票，他稱現時難以評估未來情況，但相信政府「非鐵板一塊」，會聆聽社會聲音。

鍾國斌估計下周未能開會。（資料圖片）

對於周三發生的大型衝突，立法會議員鍾國斌稱不願意看到年輕學生與警員站於對立面，相信好多港人近日亦感到不開心。因應立法會已經連續三日取消會議，他稱因應現時社會情況，加上周日仍有大型遊行，估計下周亦未能順利開會。他認為事件非單單針對條例內容，現時已升級至政府管治問題，批評政府的處理手法不當。他認為社會不和諧亦難以發展，若政府不重新審視社會聲音，相信強推條例後「 未來管治無得做。」

對於會否在會議上投下反對票，他稱難以評估下周形勢，不過相信政府並非鐵板一塊，不能夠不看社會反應，估計屆時情況將有變化。

改政策法對發展大灣區「超級大打擊」

因應是次修例爭議，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）昨天（13日）正式向參議院外交關係委員會提出議案，要求修訂1992年通過的《香港政策法》，要求就中國政府如何利用香港繞過美國法律提交報告。

鍾國斌直指，修改《政策法》將會為香港的國際金融中心地位和發展大灣區造成「超級大打擊」，影響香港的營商環境和投資者信心，又形容「呢樣嘢都幾大鑊」。他指出，美國擁有主權，可作出任何決定，包括凍結港人在美國資產，認為林鄭不能掉以輕心。