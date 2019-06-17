【中美貿易戰】中國多渠道生產和進口大豆　美國大豆或積壓待運

巴西、美國和阿根廷是中國進口大豆的三大主要來源國。2018年下半年，中國從美國進口的大豆數量銳減。

大豆是重要的食用油、蛋白食品和飼料蛋白原料，在國家糧食安全中佔有重要地位。目前中國大豆產量排名世界第四，大豆加工居世界第二，大豆消費居世界第一位，同時是最大的大豆進口國。

路透社6月13日報道稱，一位直接了解情況的消息人士稱，中國國有企業正試圖將約200萬噸7月應發的貨物展期至8月。一位美國出口經紀人證實，中國買家曾與他接觸，要求推遲他出售的貨物，他正在與中國買家合作執行這一要求。

報道認為，推遲發貨可能會加劇美國出口商已經面臨的問題，由於美國中西部地區普遍的洪水對物流構成挑戰，大豆已經面臨前所未有的積壓待運。

美國豆農面臨前所未有的壓力。（視覺中國）

美國大豆協會5月7日發佈公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加征關稅的計劃，並迅速與中國達成協議。美國大豆協會強調了中美大豆貿易的重要性，並表示隨着談判的拖延和曲折，大豆農民在經濟和精神上受到的重創不容忽視，農民們的耐心也即將耗盡。

值得關注的是，根據中國農業農村部早前發佈的《大豆振興計劃實施方案》，2019年中國將擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1,000萬畝，力爭到2020年大豆種植面積達到1.4億畝，大豆自給水平提高一個百分點，2022年達到1.5億畝。

另據中國媒體《21世紀經濟報道》報道，日前，中國商務部、農業農村部與俄羅斯經濟發展部、農業部共同簽署了關於中俄大豆合作的發展規劃，為全面拓展和深化兩國大豆貿易領域全產業鏈合作奠定了重要基礎。