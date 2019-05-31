【一分鐘看世界】中國停買美國大豆？約翰遜選前失足、女主播舌戰

早晨，今天是5月31日，星期五。
5月的最後一天，你需知道以下五宗國際新聞：
中國停買美國大豆？
中美貿易戰升級，彭博社周四（30日）報道，中國作為全球最大的大豆買家，已經暫時擱置採購美國大豆。美國商務部周三（29日）表示，正準備向中國製不鏽鋼啤酒桶及床褥實施分別79.7%及1731%的初步反傾銷稅；國防部發言人同日指出，已向國會提交一份有關稀土的報告，旨在減少從中國進口稀土，以降低對其的依賴。美國《華爾街日報》報道，中國和美國均要為關稅「埋單」，而貿易戰最大贏家將會是中國在亞洲的競爭者：韓國、台灣和東南亞……（按此閱讀更多）
彭博社周四（30日）報道，中國作為全球最大的大豆買家，已經暫時擱置採購美國大豆。（路透社）
約翰遜選前失足
英國首相文翠珊（Theresa May）帶着遺憾宣布辭職後，爭奪相位的人數已經增至11人。脫歐派的英國前外相約翰遜（Boris Johnson）已宣布參選，亦被視為熱門人選之一。英國威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）周三（29日）裁定，約翰遜被傳召到法庭出席預審，或將面臨三項「公職人員行為不當」罪，最高刑罰可被判囚終生。約翰遜的代表律師指，有關入稟是政治炒作，似乎勢要借機將他拉下馬……（按此閱讀更多）
前外相約翰遜（Boris Johnson）以強硬脫歐立場著稱。（路透社）
女主播舌戰
中美貿易戰升溫之際，中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣，與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時，就兩國的貿易矛盾直播辯論。雙方辯論內容主要針對竊取知識產權問題，劉欣強調不能因個別例子以偏概全，提到同樣情況不僅發生在中國身上。外界甚為關注兩名女主播的背景，資訊顯示，二人均畢業於著名學府，不但是傳媒界經驗豐富的「老江湖」，更各自擁有驚人的履歷……（按此閱讀更多）
以色列總理夫婦
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在4月勝出大選後，惟他未能在周三（29日）最後期限前完成組建新一屆政府，國會投票決定解散國會，9月17日重新舉行選舉；內塔尼亞胡聲言將再次贏得大選。以色列《國土報》同日報道，涉嫌挪用10萬美元（約78.5萬港元）公款的總理夫人薩拉（Sara Netanyahu）已經與檢察部門簽署認罪協議，歸還部分款項並繳交額外罰款。特朗普在以色列與巴勒斯坦問題又做了甚麼……（按此閱讀更多）
G20習特會？
美國副總統彭斯（Mike Pence）周四（30日）表示，總統特朗普可能在6月底二十國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平會面，並尋求中方釋放兩名被捕的加拿大公民……（按此閱讀更多）
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