中國在海外高檔物業購買力減少　美國樓市投資銳減72%

中國企業早年不停收購海外資產，包括酒店和著名物業，不過近兩年情況已有很大轉變。有調查指，中國最近在全球各地高檔樓市的購買力大幅減弱，在美國投資額更大減72%。

2018年中資全球房地產投資 按年少46%

《日本經濟新聞》引述美國市場調查公司Real Capital Analytics（RCA）的中高價物業交易數據，2018年中國投資者和企業，在全球主要地區房地產投資額為230億美元，按年減少46%。統計地區並不包括中國本土，以及中東和非洲等地。

首3個月在美樓市投資額 不到高峰期兩成

中國投資者和企業在2012年之前在全國房地產市場不甚活躍，但隨後幾年購買力大增，2016年更升至425億美元，2017年大致維持購買力。

然而由2018年起，中資海外收購物業的速度突然大減，今年初仍然在減速，同時出售物業的金額明顯上升。今年首3個月在美國樓市的投資額為6.4億美元，按年大減72%，只有2016年高峰期不足兩成水平。

中國資金在美國樓市的購買力大減，首季投資額按年大跌72%。（路透社）

海航與安邦等巨企轉軚 是主要影響

購買力減少主要是安邦、海航等巨企的大額交易影響，兩間企業先後在2017年下半年起急煞車，停止海外大手收購之餘，更逐步沽出手上非核心資產。

RCA高級副總裁Jim Costello表示，當時「中國政府讓人民幣貶值踩下煞車，為削減企業債務加強了投資限制。」

海航與安邦在2018年起出售多宗資產，包括著名酒店與大廈。

政府限外資 悉尼樓市中國炒家減少

此外，部份地區加強限制外國資金炒樓，亦令中資炒樓團退卻。澳洲悉尼地產業界稱，來自中國的購買者大減。據澳洲外國投資審查委員會資料，截至2018年6月的1年間，獲批的中國在澳房地產投資按年減少17%，降至約126億澳元。

加拿大溫哥華、多倫多的酒店與高級住宅物業，投資熱潮仍然升溫，但來自中資的購買力已經減少。